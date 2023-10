Fico pripravil Slovensku medzinárodnú hanbu a čaká nás izolácia, tvrdí hnutie OĽaNO (video)

Fica nebudú brať vážne

13.10.2023 (SITA.sk) - Šéf Smeru-SD Robert Fico pripravil Slovensku medzinárodnú hanbu a počas jeho vlády nás čaká izolácia v Európskej únii . Konštatuje to strana OĽaNO a priatelia v reakcii na to, že Strana európskych socialistov pozastavila členstvo jeho strane.„Vláda Smeru-SD, Hlasu-SD Slovenskej národnej strany (SNS) výrazným spôsobom poškodí životy ľudí a záujmy Slovenska. V Európskej únii bude izolovaná,“ povedal Peter Pollák z OĽaNO dnes na tlačovej besede.Fico už deklaroval, že 26. - 27. októbra chce zastupovať Slovensko na samite Európskej únie.„Myslíte si, že ho tam niekto bude brať vážne a jeho názory budú rešpektované? S veľkou pravdepodobnosťou s ním nikto nebude koordinovať žiadny postup,“ myslí si Pollák, podľa ktorého bude Fico v Únii izolovaný rovnako ako maďarský premiér Viktor Orbán Pollák pripomenul, že na pomoc Nemecka pri obrane slovenských hraníc Fico reagoval vyhlásením, že koalícia chce privítať nemecký Wehrmacht (názov ozbrojených síl nacistického Nemecka používaný od roku 1935 do roku 1945, pozn. SITA).Aj tento výrok podľa neho výrazne prispel k rozhodnutiu Strany európskych socialistov, rovnako ako aj výroky Ľuboša Blahu , ktorý aj s Ficom nabádal ľudí skandovať vulgarizmy na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej . Zároveň podotkol, že európski socialisti pozastavili asociované členstvo aj Hlasu-SD a jasne uviedli, že spojenie s radikálne pravicovou Slovenskou národnou stranou je pre nich neprípustné.„Dali tým jasne najavo Smeru, Hlasu aj SNS, že nie sú vítaní na pôde EÚ so svojimi názormi,“ uviedol Pollák. Dodal, že každá europarlamentná frakcia koordinuje pred samitom svoj postup, s Ficom nikto postup koordinovať nebude.Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová , ktorá kandidovala v koalícii s hnutím OĽaNO a priatelia a Kresťanskou úniou , podotkla, že poslanci Smeru v Európskom parlamente prídu o akýkoľvek politický vplyv.„Môžu sa potĺkať po europarlamente a piť kávu v parlamentnom bufete,“ povedala.Remišová zdôraznila, že v EP sa bude hovoriť o dôležitých rozhodnutiach v oblasti migračnej politiky či o emisnej norme 7, ktorá by mala veľký dopad na automobilový priemysel na Slovensku, a môže potenciálne ohroziť pracovné miesta.„Preto je veľmi dôležité, aby naše pripomienky boli vzaté do úvahy. Doma sa môžete naparovať koľko chcete, ale bez spojencov v Európe nič nepresadíte. Z jalového nadávania na Brusel sa ľudia nenajedia. Voliči Smeru, Hlasu a SNS boli hrubo oklamaní,“ skonštatovala.