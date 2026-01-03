Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 3.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Daniela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. januára 2026

Fico prirovnal zásah vo Venezuele k Iraku aj Ukrajine, odmieta politiku dvojakých metrov a čaká jasnú reakciu EÚ


Tagy: Americký prezident Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Venezuelský prezident Vojna na Ukrajine

Americká vojenská akcia vo Venezuele je ďalším dôkazom rozkladu svetového poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (



Zdieľať
hungary_slovakia_82534 676x451 3.1.2026 (SITA.sk) - Americká vojenská akcia vo Venezuele je ďalším dôkazom rozkladu svetového poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vo svojom stanovisku, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

Očakávania reakcie Európskej únie


„Medzinárodné právo neplatí, vojenská sila sa používa bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN a každý, kto je veľký a silný, si pri presadzovaní vlastných záujmov robí, čo chce. Ako predseda vlády malej krajiny musím takýto rozvrat medzinárodného práva rezolútne odmietnuť, ako som to urobil pri vojne v Iraku, pri neuznaní Kosova za suverénny štát či pri použití ruskej vojenskej sily na Ukrajine alebo pri hodnotení situácie v Gaze,“ napísal Fico.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ako ďalej dodal, je zvedavý, ako bude na útok na Venezuelu, ktorý si podľa neho zaslúži odsúdenie, reagovať Európska únia. „Buď použitie americkej vojenskej sily vo Venezuele odsúdi a bude ako tak konzistentná s postojmi k vojne na Ukrajine, alebo ako obyčajne zostane farizejská,“ domnieva sa Fico.

Trump avizuje tlačovú konferenciu


USA podnikli vojenský zásah voči Venezuele, pričom americké sily zajali venezuelského vodcu Nicolása Madura. Potvrdil to v sobotu americký prezident Donald Trump. „Spojené štáty americké úspešne vykonali rozsiahly útok proti Venezuele a jej vodcovi, prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý bol spolu so svojou manželkou zadržný a letecky vyvezený z krajiny,“ uviedol Trump na svojej sieti Truth Social s tým, že operácia sa uskutočnila v účinnosti s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.

Šéf Bieleho domu zároveň dodal, že k aktuálnej situácii vo Venezuele sa vyjadrí na tlačovej konferencii, ktorá sa bude konať o 18.00 hod. SEČ v jeho rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Venezuela v reakcii na sobotňajší útok obvinila Spojené štáty, že ich lietadlá zasiahli obytné oblasti. „Invázne americké sily znesvätili našu pôdu a zašli až tak ďaleko, že útočili raketami a strelami odpálenými z bojových vrtuľníkov na oblasti obývané civilistami,“ uviedol venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López vo videovyhlásení zdieľanom na sociálnych sieťach.


Zdroj: SITA.sk - Fico prirovnal zásah vo Venezuele k Iraku aj Ukrajine, odmieta politiku dvojakých metrov a čaká jasnú reakciu EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Venezuelský prezident Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Opozícia tvrdí, že Maduro nebude nikomu chýbať, no svet musí trvať na dodržiavaní medzinárodného práva
<< predchádzajúci článok
Šutaj Eštok kritizuje vojenský postup USA proti Venezuele, obáva sa eskalácie napätia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 