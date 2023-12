Fico reaguje na činy opozičných europoslancov: Klamstvami sa pokúšajú poškodiť Slovensko, takéto veci nerobia ani potkani (video)

Trest v podobe nevyplatenia európskych fondov

Nič, iba hanba

14.12.2023 (SITA.sk) - Vystrájanie europoslancov za opozičné strany v Európskom parlamente EP ) potvrdilo, že sa klamstvami pokúšajú poškodiť SR. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) v reakcii na rozpravu EP v stredu 13. decembra, ktorá bola zameraná na návrhy zmien v trestnom zákone, ktoré nedávno predložila vláda SR. Europoslanci diskutovali s komisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom „Keďže opozícia nevie, ako súťažiť so súčasnou novou vládou, posiela predstaviteľom Európskej komisie EK ) a EP klamstvá o pripravovanej novelizácii trestného zákona, trestného poriadku a o rušení Úradu špeciálnej prokuratúry ÚŠP )," vyhlásil predseda vlády.Ako Fico priblížil, v liste z 5. decembra opoziční slovenskí europoslanci hrubo zavádzali, keď opakovane upozorňovali európske inštitúcie na návrh súčasnej vlády zrušiť Špecializovaný trestný súd . To podľa premiéra nemá s realitou nič spoločné.„Vláda navrhuje zrušiť len semenište porušovania ľudských práv ÚŠP a jeho hlavného predstaviteľa nenávistného politika, podvodníka a právoplatne odsúdeného zločinca Daniela Lipšica , ktorý ako Matovičov sluha dôsledne plnil pokyny a zneužíval a zneužíva trestné právo na likvidáciu politických oponentov," zdôraznil Fico a pokračoval s tým, že je neuveriteľné, že slovenskí opoziční europoslanci žiadajú EK, aby potrestala Slovensko nevyplatením európskych fondov, aby poškodili slovenskú vládu v očiach verejnosti.„Takéto veci nerobia ani potkani. Škodiť vlastnej krajine v mene politického súboja môžu len bezcharakterné protislovenské indivíduá," uviedol premiér.„Pri tomto cirkuse nemôže, samozrejme, chýbať celá sieť mimovládnych organizácií financovaná Sorosom a pochopiteľne ani niektoré slovenské médiá, ktoré o dnešnej búrke v pohári píšu ako obyčajne chcú – od buka do buka," dodal predseda vlády s tým, že komisár Reynders potvrdil a pozitívne privítal, že medzi EK a vládou SR prebieha dialóg k uvedenej trestnej novelizácii a povedal, že EK môže použiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii vrátane finančného nátlaku, ak reformy idú proti právnemu štátu.„To je všeobecné pravidlo, ktoré platí pre všetky členské krajiny EÚ. Naviac zrušenie ÚŠP nemá nič spoločné ani s európskym právom, ani s právnym štátom," zdôraznil premiér a dodal, že ho mrzí, že komisár úmyselne neuviedol dôvody, pre ktoré vláda SR pristupuje k zrušeniu ÚŠP.„Že sú tu desiatky rozhodnutí ÚS SR o porušení ľudských práv, mŕtvi vo väzniciach, zverstvá vyšetrovateľov NAKA a prokurátorov ÚŠP," doplnil Fico s tým, že o všetkom je pritom komisár pre spravodlivosť dôkladne informovaný. Opoziční slovenskí europoslanci v EP podľa Fica nedosiahli nič, iba si spôsobili hanbu.„Dúfam, že ich v tejto neúspešnej sabotážnej akcii proti Slovensku videlo čo najviac Sloveniek a Slovákov. A nám nič nebráni pokračovať v legislatívnom procese," uzavrel Fico.