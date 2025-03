Fico robí gýčovú politiku, podľa Jaurovej každý útok na demokraciu sa začína obmedzením slobody prejavu

Moderné umenie

Útok na demokraciu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.3.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) robí už len gýčovú politiku. Vyhlásila to podpredsedníčka výboru pre kultúru a médiá PS ), ktorá tak reagovala na návštevu predsedu vlády v Slovenskej národnej galérii (SNG) Ako pripomenula, Fico si bol pozrieť expozíciu slovenského moderného umenia a vyjadril sa, že ju chce nahradiť „nádhernými slovenskými obrazmi, ktorých sú plné depozity". Jaurová upozornila, že aj tieto obrazy boli kedysi tiež moderné a vymykajúce sa zo štandardného vkusu.„Fullove kubizmom inšpirované maľby boli komunistami dlho nepochopené a Galandove akty mali v dobe svojho vzniku ďaleko od mainstreamovej predstavy krásy,” upozornila Jaurová.Fico chce podľa Jaurovej obmedziť slobodu tvorivým ľuďom, ktorí poukazujú na jeho chyby. Ako doplnila, premiér do SNG zavítal až teraz, a teda v období svojej štvrtej vlády, a to len z dôvodu, aby útočil na slobodnú tvorbu.„Útokmi na slobodu prejavu, tvorivosť a kultúru sa začína každý útok na demokraciu. Boj o demokraciu na Slovensku sa už odohráva aj vo výstavných sieňach SNG,” vyhlásila Jaurová a pokračovala, že Fico už dlho nerobí kvalitnú politiku.„Fico sa pasoval do role kurátora, ktorý chce otesať umenie na šírku svojho malého obzoru. Robili to fašisti, robia to všetci diktátori. Je to logický krok politikov, ktorí si už demokratickými prostriedkami nedokážu udržať moc. Čo na tom, že táto expozícia moderného umenia obsahuje diela, ktoré sú medzinárodne uznávané. Medzinárodné prostredie premiéra už dlho desí,” uviedla poslankyňa a vysvetlila, že umenie a jeho krásu dokáže človek naozaj pochopiť iba ak má ,pokoru pred dejinami a súvislosťami, ktoré ho presahujú.„Krása je totiž zážitok slobody, pokory a úžasu pred tým, o čom sme netušili, že existuje,” uzavrela poslankyňa.