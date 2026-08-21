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21. augusta 2026
Fico: Rok 1968 mohol priniesť zmeny, okupácia ich však zastavila
Tagy: August 1968 Okupácia Československa Okupácia ČSSR 1968 Premiér Slovenskej republiky Varšavská zmluva
SR a ČR si pripomínajú 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) ...
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21.8.2026 (SITA.sk) - SR a ČR si pripomínajú 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa vyjadril k výročiu vpádu vojsk Varšavskej zmluvy. Ako uviedol vo vyhlásení, ktoré poskytli z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, v roku 1968 hrubá vojenská sila zahrdúsila nutné zmeny v socialistickom zriadení i akékoľvek šance na realizáciu Dubčekovho hesla o socializme s ľudskou tvárou.
„Bohužiaľ, stratili sme takmer 20 rokov, počas ktorých sa mohli realizovať také zmeny v socialistickom štátnom zriadení, ktoré by ho urobili konkurencieschopnejším a bližším k ľudom, ako si to želal samotný Alexander Dubček. O to viac boli bolestivejšie nevyhnutné zmeny v 90. rokoch,” dodal premiér.
SR a ČR si pripomínajú 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR. V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy bez Rumunska do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR sa neskôr stiahli, no ZSSR rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR. Sovietske vojská sa stiahli až v roku 1991.
Nádeje vkladané v roku 1968 do obrodného demokratizačného procesu v komunistickej strane a spoločnosti vedené prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom okupácia zmarila a nastúpila takzvaná politika normalizácie. Za prvého, neskôr generálneho tajomníka ÚV KSČ, bol na jar 1969 zvolený Gustáv Husák, ktorý sa v roku 1975 stal aj prezidentom.
Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených. Československá vláda zaznamenala od 21. augusta do 3. septembra 72 mŕtvych, napokon ich priznala 90. Počty zranených sa líšili. Vojská za sebou nechali zničené cesty a rozstrieľané fasády domov. Podľa odhadov vtedajšieho ministerstva financií bola výška priamych škôd 1,4 miliardy korún. Neskôr boli škody odhadnuté na 4,48 miliardy korún, nepriame škody však boli oveľa vyššie.
Zdroj: SITA.sk - Fico: Rok 1968 mohol priniesť zmeny, okupácia ich však zastavila © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa vyjadril k výročiu vpádu vojsk Varšavskej zmluvy. Ako uviedol vo vyhlásení, ktoré poskytli z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, v roku 1968 hrubá vojenská sila zahrdúsila nutné zmeny v socialistickom zriadení i akékoľvek šance na realizáciu Dubčekovho hesla o socializme s ľudskou tvárou.
„Bohužiaľ, stratili sme takmer 20 rokov, počas ktorých sa mohli realizovať také zmeny v socialistickom štátnom zriadení, ktoré by ho urobili konkurencieschopnejším a bližším k ľudom, ako si to želal samotný Alexander Dubček. O to viac boli bolestivejšie nevyhnutné zmeny v 90. rokoch,” dodal premiér.
SR a ČR si pripomínajú 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR. V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy bez Rumunska do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR sa neskôr stiahli, no ZSSR rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR. Sovietske vojská sa stiahli až v roku 1991.
Nádeje vkladané v roku 1968 do obrodného demokratizačného procesu v komunistickej strane a spoločnosti vedené prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom okupácia zmarila a nastúpila takzvaná politika normalizácie. Za prvého, neskôr generálneho tajomníka ÚV KSČ, bol na jar 1969 zvolený Gustáv Husák, ktorý sa v roku 1975 stal aj prezidentom.
Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených. Československá vláda zaznamenala od 21. augusta do 3. septembra 72 mŕtvych, napokon ich priznala 90. Počty zranených sa líšili. Vojská za sebou nechali zničené cesty a rozstrieľané fasády domov. Podľa odhadov vtedajšieho ministerstva financií bola výška priamych škôd 1,4 miliardy korún. Neskôr boli škody odhadnuté na 4,48 miliardy korún, nepriame škody však boli oveľa vyššie.
Zdroj: SITA.sk - Fico: Rok 1968 mohol priniesť zmeny, okupácia ich však zastavila © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: August 1968 Okupácia Československa Okupácia ČSSR 1968 Premiér Slovenskej republiky Varšavská zmluva
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