Fico rok po atentáte: Nemám traumu, videl som aj nové videá zo streľby. Zlyhala predovšetkým opozícia a médiá

Na súd s útočníkom nechce chodiť, vinu vidí inde

Na súd s útočníkom Jurajom C. chodiť nebude, s výnimkou nevyhnutnej výpovede. „Ja tam nebudem chodiť, nebudem to pozerať, nevidím na to žiadny dôvod, pretože ten pán nie je problém. Problém je to, ako politické strany a médiá vytvorili atmosféru nenávisti a tá nenávisť pokračuje aj teraz,“ vyhlásil premiér.

Demokrati akékoľvek spojenie s útočníkom odmietajú

Fico nechce viniť ochranku, zodpovednosť vidí u opozície a médií

15.5.2025 (SITA.sk) -Juraja C. označil Fico za aktivistu napojeného na stranu Demokrati . Podľa neho bol „ten nešťastník“ produktom nenávisti a bol na útok pripravovaný atmosférou, ktorá bola okolo neho. „Môžeme absolútne oprávnene hovoriť, že išlo o opozičného aktivistu napojeného na politickú stranu Demokrati. Netvrdíme ale, že by dostal nejaký pokyn, že „choď a urob to!“. To určite nie, ale je produktom nenávistnej politiky,“ uviedol Fico.Mimoparlamentná strana Demokrati spojenie s útočníkom rezolútne odmieta. Dôvodom spájania s týmto politickým subjektom je to, že sa objavil na jednej fotografii z výjazdového rokovania v Dolnej Krupej s predsedom trnavskej krajskej organizácie strany Marekom Poloncom.V atentáte nebolo podľa Fica nič osobné, útočníkovi odpustil a nebude žiadať ani náhradu škody. „On to robil kvôli tomu, že nesúhlasil s mojou politikou, útočil na samotné ústavné zriadenie, lebo ja som ústavný činiteľ Slovenskej republiky. Veď to zverejnené video to jasne potvrdzuje, že motívy útočníka boli čisto politické. On jednoducho išiel zabiť premiéra preto, lebo nesúhlasil s jeho politikou,“ skonštatoval predseda vlády. Dodal, že Juraj C. svoj čin pripravoval už mesiac predtým, keď bola vláda pri Trnave na poľnohospodárskom družstve, tam bol aj so zbraňou.Fico povedal, že by nerád zhadzoval vinu na ochrankárov. Zlyhala podľa neho predovšetkým opozícia a médiá, ktoré atmosféru vytvorili, uviedol v rozhovore bez bližších konkrétností.„Jednoducho, skončila vláda a ľudia tam na mňa mávali. Vždy, keď vidím, že ľudia mávajú a sú naladení normálne, tak idem a podávam ruky. Tí ľudia neprešli cez detektory, lebo také veci sa nikdy u nás nediali a vedľa mňa stáli ochrancovia,“ spomína si Fico na 15. máj 2024, keď čelil v Handovej atentátu, zasiahli ho štyri výstrely a piata guľka ho minula.