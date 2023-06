Fico rozoštváva spoločnosť a tliacha krčmové reči, tvrdí SaS a vyzýva na súboj volebných programov (video)

Útoky na prezidentku

Fico rozoštváva spoločnosť

7.6.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS/SASKA) vyzýva šéfa Smeru-SD Roberta Fica na súboj volebných programov. Ako na tlačovej konferencii povedal šéf liberálov Richard Sulík, bez programu sa nedá vládnuť. Preto by ich podľa neho bolo v rámci predvolebného súboja potrebné porovnať, aby bolo možné určiť, ktorý je vhodnejší pre budúcnosť krajiny.„Nie to, kto bude tliachať väčšie krčmové reči," povedal Sulík. Smer by mal podľa neho namiesto útokov na prezidentku alebo NATO predstaviť svojich expertov, ktorí by mali argumentovať a predstaviť, „čo majú v rukách". „O tomto by mali voliči rozhodovať," skonštatoval Sulík.Zároveň predseda SaS označil Fica za hrozbu, ktorá rozoštváva spoločnosť. V tejto súvislosti kritizoval jeho konšpirácie o možnej manipulácii volieb. Každý, kto podľa Sulíka pozná volebný systém a činnosť volebných komisii vie, že pred očami desiatich alebo viac ľudí je prakticky nemožné falšovať výsledky volieb.„Na druhej strane, ak by Robert Fico vyhral tieto voľby, tak aj ja si možno začnem myslieť, že tie voľby boli sfalšované, lebo neverím, že tento národ je taký hlúpy, že si opäť zvolí Roberta Fica," dodal Sulík.