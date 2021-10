Fico s Pellegrinim hádžu vláde pod nohy samé polená, Remišová sa pustila do kritiky opozície

Pandémia neočkovaných

Samé výhovorky

24.10.2021 - V žiadnej inej krajine nie sú dvaja bývalí premiéri, ktorí svojej vláde „hádžu polená pod nohy" v boji proti pandémii koronavírusu. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to na margo Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD) skonštatovala vicepremiérka a ministerka investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).Zároveň kritizovala opozíciu za to, že v čase pandémie zvoláva verejné zhromaždenia s účasťou prevažne starších ľudí. To je podľa ministerky vrcholne nezodpovedné.„Momentálne úlohou štátu, ale aj politikov, či už opozičných alebo koaličných, je nabádať ľudí, aby chránili seba, aby chránili svoju rodinu a aby chránili Slovensko," povedal Remišová.Predseda opozičného Smeru-SD Fico však podľa nej robí opak, keď nabáda ľudí aby sa neočkovali. Remišová zároveň povedala, že strana Za ľudí už nepodporí plošné „tvrdé" opatrenia v rámci boja s pandémiou.„Toto je pandémia neočkovaných," uviedla s tým, že na rozdiel od minulého roku, keď bolo Slovensko proti pandémii bezmocné, dnes je to len na osobnej zodpovednosti ľudí.Podľa opozičného poslanca Juraja Blanára (Smer-SD) nemôže vláda s podporou 15 percent občanov vyžadovať dodržiavanie nejakých pravidiel. „Nemôžete sa vyhovárať na opozíciu," povedal Remišovej. V prípade, že štát zlyháva, je podľa Blanára ústavným právom občanov protestovať.Protest, ktorý Smer organizoval v Košiciach 1. septembra ani návšteva pápeža Františka podľa neho neviedli k navýšeniu pozitívnych prípadov. „Nemôžete ľuďom upierať ich slobodu aby mohli prejaviť protest," dodal Blanár.