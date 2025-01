Fico sa čuduje vylúčeniu Migaľa a Šalitroša zo strany Hlas-SD, bude chcieť vysvetlenie

Musia si spraviť „domáce úlohy“

Vzniesli personálne nominácie

25.1.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) sa čuduje rozhodnutiu vylúčiť poslancov Samuela Migaľa Radomíra Šalitroša zo strany Hlas-SD a bude ho chcieť vysvetliť. Povedal to v sobotu v relácii STVR Sobotné dialógy. Podotkol, že by si to vedel predstaviť, ak by mala koalícia sto poslancov, ale nie pri aktuálnych počtoch.Predsedovia koaličných strán Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a Andrej Danko SNS ) si podľa neho musia urobiť svoje „domáce úlohy“ a urobiť poriadok v stranách. Zdôraznil, že on nebude ako premiér riešiť ich vnútrostranícke problémy. „Ak sa strana na 90 percent venuje vlastným veciam a iba 10 verejným, skončí,“ dodal.Strana Hlas-SD v piatok na pracovnom kongrese vylúčila poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša zo svojich radov. Stalo sa tak na návrh prítomných členov kongresu. Tlačové oddelenie strany informovalo, že návrh vznikol na základe informácií od vedenia strany o požiadavkách, ktoré títo poslanci vzniesli na utorkovom rokovaní s predsedom a podpredsedami Hlasu.„Poslanci vzniesli ako jediné požiadavky vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty: minister vnútra, podpredseda NR SR, riaditeľ vojenského spravodajstva a podpredseda strany Hlas,“ informovala strana Hlas-SD.V stanovisku ďalej píše, že strana Hlas-SD vždy kladie na prvé miesto záujmy a potreby ľudí na Slovensku, garanciu ich sociálneho bezpečia, prinášanie stability do spoločnosti a nikdy nepodriaďuje tieto hodnoty osobným záujmom svojich členov.