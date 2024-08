Fico sa podľa Šimečku správa ako komunistický normalizátor a odvádza pozornosť od svojich zlyhaní

Pomsta za opozičnú prácu

Práca pre milenku

4 500 dní neurobili nič

Fico mohol byť legendou

Státisíce od štátu

23.8.2024 (SITA.sk) - Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka považuje vyjadrenia premiéra Roberta Fica k opozícii, občianskej spoločnosti i jeho osobe za akt pomsty za dobrú opozičnú prácu.Uviedol to v piatok popoludní počas tlačovej besedy v reakcii na slová premiéra počas dopoludňajšej tlačovej konferencie.Podľa jeho slov sa Robert Fico správa ako komunistický normalizátor a robí to iba preto, aby „odviedol pozornosť od svojich vlastných problémov a vlastných zlyhaní“.„Robert Fico sa mstí za to, že robíme to, čo máme robiť, dobrú a dôraznú opozíciu. A správa sa v tom ako komunistický normalizátor. Keďže zlyháva vo svojej práci, keďže nerobí nič pre to, aby sa ľudia na Slovensku mali lepšie, musí odvádzať pozornosť. Robí to presne tak, ako to robili komunistickí normalizátori, a mimochodom, pán premiér začínal svoju kariéru ako člen KSČ, útočí na ľudí,“ povedal dnes Šimečka.Tvrdí pritom, že na neho Fico nič nemá a preto útočí, šikanuje a špiní jeho rodinu, osobitne jeho mamu a partnerku.Poukázal pritom na svoju mamu Martu ako slovenskú novinárku, učiteľku, intelektuálku, ktorá pôsobí na slovenskej kultúrnej a verejnej scéne desiatky rokov.Svoju partnerku Soňu Ferienčíkovú označil za uznávanú slovenskú umelkyňu, výraznú postavu slovenského súčasného tanca, ktorá vystupuje po celej Európe.„Ja som za štátne peniaze na úrade vlády nezamestnával svoju milenku, ani som ju vládnym špeciálom nevozil do Nemecka na stretnutie s Angelou Merkelovou,“ poznamenal Šimečka.V súvislosti s Ficovou kritikou financovania mimovládok jeho príbuzných zo strany štátu, poukázal aj na financie, ktoré v uplynulých rokoch dostalo občianske združenie poslanca Samuela Migaľa Hlasu či Romana Michelka zo SNS „V roku 2007, v čase, keď ste mali jednofarebnú vládu a boli ste jej premiérom, dostala zo štátnych zdrojov grant vaša manželka, pani Svetlana Ficová, 275-tisíc eur od Agentúry na podporu výskumu a vývoja na právnický výskum,“ povedal predseda PS.Zároveň dodal, že ak v dôsledku toho odstúpi Fico z postu premiéra, on sa vzdá postu podpredsedu národnej rady.Premiér sa svojimi vyjadreniami podľa Šimečku snaží odviesť pozornosť od vlastných problémov a zlyhaní.Poukázal pritom na prepustenie z väzenia právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika , ale aj na petície a protesty za odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej „Hoci je v politike už štvrté desaťročie, je to jeho štvrtá vláda, on ani jeho vláda neurobili nič pre to, aby sa ľudia na Slovensku mali lepšie. Mali na to 4 500 dní, keď boli pri moci a neurobili nič pre slovenské školy, nemocnice, pre infraštruktúru alebo ľudskú dôstojnosť,“ skonštatoval podpredseda národnej rady.Fico sa podľa neho vzhľadom na svoje dlhé pôsobenie na politickej scéne mohol stať legendou slovenskej politiky a reálne posunúť Slovensko vpred. Namiesto toho ho ale Šimečka označil za frustrovaného a zatrpknutého človeka.Predseda vlády Fico v piatok dopoludnia počas tlačovej konferencie uviedol, že na najbližšom rokovaní koaličnej rady oficiálne navrhne partnerom odvolanie predsedu PS Šimečku z postu podpredsedu parlamentu.Dôvodom podľa jeho slov je, že viacero jeho príbuzných figuruje v mimovládkach, ktoré v uplynulých rokoch poberali peniaze od štátu.V tejto súvislosti poukázal na to, že v Nadácii Milana Šimečku , ktorá v rokoch 2020 až 2024 dostala od štátu 676-tisíc eur, figuruje Peter Šimečka, ktorý je strýkom Michala Šimečku.V organizácii Projekt fórum, ktorá za posledné štyri roky dostala od štátu 314-tisíc eur zase podľa premiéra figuruje Šimečkova matka Marta Šimečková.V organizácii BOD.Y je zase podľa Fica Šimečkova partnerka Soňa Ferienčíková. Táto organizácia obdržala z verejných zdrojov 190-tisíc eur.