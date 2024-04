Fico sa postavil za nekultúrnu ministerku Šimkovičovú, z RTVS chce podľa Gröhlinga spraviť dezinformačné médium (video)

Fico rieši len ovládnutie RTVS

dodal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nemá žiadnu víziu

Šimečkove gesto podpory

Duchovní bezdomovci

22.4.2024 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico sa v pondelok postavil za nekultúrnu ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS), ktorej odvolanie požaduje viac ako 180-tisíc ľudí.Povedal to v pondelok na tlačovej besede predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling , ktorý reagoval na vyjadrenia Fica po kontrolnom dni na Ministerstve kultúry SR „Je to ministerka, ktorá šíri nenávisť, rozdeľuje ľudí, hrá sa na národniarku, ale žije v Rakúsku, a o slovenskej kultúre naozaj nič nevie,“ uviedol.Jediné, čo Fico momentálne rieši, je podľa neho to, ako ovládnuť RTVS a urobiť z verejnoprávnej televízie dezinformačné médium.„Bude vysielať len propagandu a nebude voličom hovoriť, že benzín je veľmi drahý, že vláda nerieši ceny potravín, znižuje tresty pre zločincov, ľuďom zvyšuje dane a sebe zvýšila platy,“ hovorí Gröhling.Pripomenul Ficove rozhorčené videá spred volieb, v ktorých hovoril, aký je benzín veľmi drahý. „Stál niečo cez 1,50 eura. Momentálne stojí 1,70 eura a ja sa pýtam, kde je Robert Fico. Dnes nerieši ceny benzínu, nerieši ani ceny potravín, ani to, ako vláda dvíha občanom dane a všetky poplatky a ruší im preplatené ošetrenia u zubárov,“Tímlíder SaS pre oblasť kultúry René Parák doplnil, že Šimkovičová má podľa prieskumu najnižšiu dôveryhodnosť zo všetkých ministrov.„Ani sedem mesiacov po tom, čo sa chopila kormidla na ministerstve kultúry, nemáme absolútne žiadnu víziu, stratégiu, nebola začatá ani žiadna odborná diskusia,“ poukázal.Ministerstvo podľa neho pracuje nekoncepčne. „Skutočnou obeťou nie ste vy, pani ministerka, ale slovenská kultúrna obec,“ adresoval Šimkovičovej.Ficove výroky odmietol aj predseda Progresívneho Slovenska „Ostro odmietam útoky Roberta Fica na kultúrnu obec v SR. Umenie sa nedelí na "národné", "protislovenské", "transexuálne" či "zvrhlé". Urážať z pozície moci špičkových slovenských umelcov a umelkyne len preto, že kritizujú očividnú neschopnosť ministerky Šimkovičovej, alebo inak vyjadrujú svoj slobodný názor, je absolútne cez čiaru,“ uviedol Šimečka s tým, že to pokladá za návrat do hlbokého mečiarizmu.Dodal, že si osobne váži všetkých umelcov, umelkyne a ľudí z kultúrnej obce na Slovensku, ktorí sa aj v neľahkých podmienkach venujú slobodnej tvorbe a jej podpore. Kultivujú náš verejný priestor a mnohí z nich skvele reprezentujú Slovensko v zahraničí.Ako symbolické gesto podpory si Šimečka nechal vo svojej kancelárii podpredsedu parlamentu nainštalovať dielo od Andreja Dúbravského s názvom Vŕbový krkaháj.Fico v pondelok na tlačovej konferencii povedal, že ministerka Martina Šimkovičová je predmetom nevyberaných útokov, pretože robí slovenskú kultúru a nie kultúru zvrhlú a transsexuálnu.„Pani ministerka, je mi ľúto, že takto po vás idú, na druhej strane vám chcem povedať, nič si z toho nerobte, sú to duchovní bezdomovci, nekultúrni ľudia, ktorí netušia, o čom je skutočná slovenská kultúra, a netušia, na čom je táto krajina postavená. Preto budete mať moju plnú podporu, ak budete pokračovať v robení slovenskej kultúry – dobrej, poctivej, slušnej, a nie kultúry zvrhlej, vulgárnej, transsexuálnej,“ vyhlásil premiér.