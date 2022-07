Fico sa pre svoje vyjadrenia dostal na čierny zoznam Ukrajiny

Spochybňovanie ruskej agresie

Rozdelenie do troch skupín

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico je súčasťou ukrajinského čierneho zoznamu. Nachádzajú sa na ňom osoby, ktoré propagujú názory súvisiace s ruskou propagandou.Zaradilo ho tam Centrum boja proti dezinformáciám, pracovný orgán ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany.Okrem neho bol na zoznam z vyšehradského regiónu zaradený iba poľský historik Tomasz Jankowski. Informovala o tom redaktorka Lucia Yar z euractiv.sk. Centrum boja proti dezinformáciám zaradilo Roberta Fica na zoznam pre spochybňovanie ruskej agresie na Ukrajine. Bývalý premiér sa vyjadril, že Ukrajina si neplní podmienky Minských dohôd a západ by mal okamžite stiahnuť sankcie voči Rusku.Spomínaný čierny zoznam dovedna obsahuje 75 predstaviteľov podporujúcich ruskú propagandu. Medzi nich patrí napr. francúzska politička Marine Le Pen, bývalý brazílsky prezident Lula de Silva i americký senátor Rand Paul. Okrem politických predstaviteľov sa na zozname nachádzajú novinári či vedci.Ako informuje Euractiv na svojej webovej stránke, ukrajinské centrum rozdelilo predstaviteľov na zozname do troch skupín. Tých, ktorí sympatizujú s Ukrajincami, ale ospravedlňujú činy Ruska, je celkom 60 percent. V ďalšej skupine, 20 percent, sa nachádzajú tí, ktorí otvorene názorovo podporujú ruského prezidenta Vladimira Putina Taktiež 20 percent predstaviteľov tvorí i poslednú skupinu, ktorá je proti dodávkam zbraní na Ukrajinu, no ruskú agresiu odsudzuje.