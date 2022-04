Fico sa snaží získať poslancov na svoju stranu. Ak budem vo vláde, nikdy nedám súhlas na väzobné stíhanie kolegu, sľubuje (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Obvinený poslanec a predseda strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico prisľúbil, že ak bude jeho strana vo vláde, tak nikdy nebude hlasovať za väzobné stíhanie akéhokoľvek poslanca Národnej rady SR (NR SR).„Ja si myslím, že Smer vyhrá voľby. Vidím aj vysokú pravdepodobnosť, že budeme súčasťou vlády. Dávam verejný sľub, že nech je to akýkoľvek poslanec národnej rady, nikdy nebudem súhlasiť s väzobným stíhaním takéhoto poslanca,“ povedal Fico na tlačovej besede.Parlament vo štvrtok začne rozpravu o vydaní súhlasu s väzbou pre šéfa Smeru. Samotný súhlas parlamentu by ešte neznamenal, že by Fico išiel do väzby. Rozhodnúť o tom musí príslušný súd.