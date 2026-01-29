|
29. januára 2026
Fico sa stretne s Macronom, rokovať budú o prehĺbení hospodárskej spolupráce
Tagy: Francúzsky prezident jadrová energetika Medzinárodná spolupráca Podpredseda parlamentu Premiér Slovenskej republiky
Predseda vlády Robert Fico sa vo štvrtok stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Ako informoval tlačový a informačný odbor ...
29.1.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico sa vo štvrtok stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Ako informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, premiér cestuje do Paríža, kde ho v Elyzejskom paláci prijme francúzsky prezident, s ktorým budú diskutovať o aktuálnych európskych témach aj o globálnych výzvach. Témou rokovania bude aj rozšírenie hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Francúzskom.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 povedal, že Fico bude s Macronom diskutovať aj možnostiach Francúzska participovať na našej jadrovej energetike. Dohoda s USA, ktorú Fico nedávno podpísal s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, nás podľa jeho slov k ničomu nezaväzuje a do projektu môžu ísť aj viacerí zhotovitelia, ktorí sú schopní sa podieľať na výstavbe jadrového reaktoru. Doplnil, že o jadrovom reaktore bol Fico rokovať aj v Južnej Kórei. „A tiež zisťoval, aké sú kapacity a možnosti,“ povedal Gašpar.
Zdroj: SITA.sk - Fico sa stretne s Macronom, rokovať budú o prehĺbení hospodárskej spolupráce © SITA Všetky práva vyhradené.
