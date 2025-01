Fico si „ako správny sociálny demokrat“ užíva luxus, jeho apartmán v Hanoji stojí vyše šesťtisíc eur za noc, upozornil Šimečka

Z čoho je to platené?

Pobyt v luxusnom hoteli

Priame kontaktovanie premiéra

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.1.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) je v Hanoji vo Vietname, jeho apartmán stojí viac ako šesťtisíc eur za noc. Upozornil na to predseda Progresívneho Slovenska Premiérovi vyčíta, že si „ako správny sociálny demokrat" užíva luxus, čím posiela krásny novoročný odkaz ľuďom na Slovensku, ktorí od januára platia vyššiu DPH a všetko im zdraželo.„Sebe papalášske výlety a doživotné renty, ľuďom drahotu a chaos. Dobre, pán premiér, postaráme sa, aby sa o tom dozvedel každý jeden váš sklamaný volič," vyhlásil Šimečka a vyzval premiéra, aby vysvetlil, z čoho si takýto luxus platí, a či mu naozaj stačí jeho plat, ktorý si zvýšil.Ako upozornil Denník N , verejnosť nemala 14 dní oficiálne informácie o tom, kde sa predseda vlády nachádza, pričom úrad vlády na otázky o jeho pobyte neodpovedal.Premiér komunikoval iba prostredníctvom videí na sociálnych sieťach, z ktorých nebolo jasné, kde sa nachádza. Z posledného videa predsedu vlády vo štvrtok 2. januára sa podľa Denníka N dá zistiť, že interiér na nahrávke je úplne totožný so zariadením luxusného hotela Capella Hanoi v hlavnom meste Vietnamu.„Ide o 5-hviezdičkový hotel s michelinskou reštauráciou v centre Hanoja," priblížil Denník N, podľa ktorého miesto pobytu premiéra prezradili zlaté závesy a starožitný telefón na konferenčnom stolíku. Konkrétne miesto pritom dokázal identifikovať jeden z čitateľov Denníka N.Denník N súčasne v piatok kontaktoval priamo hotel Capella Hanoi s tým, že chce hovoriť s premiérom Robertom Ficom.„V Hanoji bolo v tom čase krátko po pol ôsmej večer. Recepčná hotela hovor bez všetkého presmerovala do luxusného apartmánu, v ktorom však telefón nikto nezdvihol. Následne recepčná povedala, že hosť zrejme nie je momentálne na izbe a máme skúsiť šťastie neskôr," doplnil Denník N, podľa ktorého je Fico ubytovaný v najväčšom apartmáne na siedmom poschodí hotela, ktorý má 194 metrov štvorcových a výhľad na záhradu Con Coc Garden, starú štvrť Hanoja a ulicu Le Phung Hieu. Ide tak o najluxusnejší apartmán v hoteli s názvom Grand Opera Madam Butterfly.