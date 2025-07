Fico si chce predvolať britského veľvyslanca. Veľmoc si platila novinárov aj aktivistov, aby škodili Smeru – VIDEO

Nič nepopreli

Veľvyslanci na ústavnom súde

Žiadosť o vysvetlenie

Mimoriadna schôdza

29.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie ešte v roku 2020 podpísalo dohodu s agentúrou Zink za 10 miliónov libier, ktorá mala vyhľadávať influencerov a aktivistov s cieľom ovplyvňovať dianie v strednej a východnej Európe.Na tlačovej konferencii na to upozornil predseda vlády Robert Fico s tým, že ovplyvňovanie sa malo týkať aj parlamentných volieb v roku 2023 na Slovensku. Konkrétne malo podľa neho ovplyvňovanie pôsobiť v prospech Progresívneho Slovenska . Informácie by mali pochádzať od investigatívnej skupiny Declassified.„Náš spojenec v Severoatlantickej aliancii financoval cez agentúru na Slovensku skupinu novinárov a politických aktivistov, ktorých úlohou bolo v parlamentných voľbách v roku 2023 poškodiť opozičný Smer-SD a pomôcť Progresívnemu Slovensku,“ vyhlásil Fico s tým, že išlo o cielené a úmyselné konanie cudzej veľmoci, ktorá je však naším spojencom. Hovorca britského rezortu zahraničia pritom v reakcii podľa Fica nič nepoprel.„Povedal, že oni budú bojovať za demokraciu, ľudské práva a právny štát. Nepovedal, že neexistuje nejaká agentúra Zink. Nepovedal, že neexistuje dohoda,“ zdôraznil Fico. Predseda vlády tiež uviedol, že aktivisti, ktorí s agentúrou dohody podpísali, sa zaviazali k mlčanlivosti.„Aby toho nebolo málo, tak to, čo napísali na Slovensku proti Smeru, si museli nechať odobrovať na ministerstve zahraničných vecí Veľkej Británie,“ vyhlásil Fico. Zmluva medzi britským ministerstvom a agentúrou Zink pritom podľa premiéra platí až do konca roku 2025.„Čiže sa niekto ešte stále platí, aby písal v prospech Progresívneho Slovenska a písal v neprospech už teraz tejto vlády,“ skonštatoval Fico. Predseda vlády sa tiež pýta, čo robili veľvyslanci Veľkej Británie, Holandska, Luxemburska a Francúzska na Ústavnom súde SR „Boli zverejnené krátke informácie od januára tohto roku, že v januári, februári, v apríli títo veľvyslanci postupne navštívili ústavný súd,“ povedal Fico s tým, že oficiálne diskutovali o kompetenciách a postavení Ústavného súdu SR. Premiér to však spochybnil s tým, že skutočnou témou rokovaní bol zákon o mimovládnych organizáciách.„Vieme, že tlačili na ústavný súd, že by mali tento zákon v každom prípade označiť za protiústavný,“ uviedol Fico s tým, že veľvyslanci sa pýtali tiež na plánované zmeny ústavy. „Čo má čo veľvyslanec inej krajiny robiť na ústavnom súde?“ pýta sa Fico.Slovensko sa podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára chce na celú záležitosť pýtať britského veľvyslanca Nigela Bakera , ktorého si predvolajú na ministerstvo zahraničných vecí „Budeme žiadať vysvetlenie všetkých detailov, ktoré sa týkajú tohto prípadu,“ vyhlásil Blanár. Ak Slovensko nedostane relevantné vysvetlenie, pristúpi podľa ministra k ďalším krokom.„My nemáme záujem nijakým spôsobom eskalovať naše vzťahy, chceme mať dobré vzťahy so Spojeným kráľovstvom, ale musíme ich mať aj jasne vyčistené,“ skonštatoval Blanár.Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara sa touto témou budú zaoberať viaceré parlamentné výbory, prípadne bude zvolaná aj mimoriadna schôdza parlamentu.„Ja očakávam, že na základe dnešného tlačového brífingu, v zmysle zásady oficiality, tak, ako sme vždy očakávali od orgánov činných v trestnom konaní, sa začnú zaoberať aj týmito informáciami. Finančné toky da dajú dnes dohľadať,“ dodal Gašpar.