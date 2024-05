Fico si na Slavíne pripomenul Deň víťazstva nad fašizmom. Hovoril aj o silnom pute so Sovietskym zväzom (foto)

O mier aj lásku treba bojovať

Najväčší podiel na porazení fašizmu mal Sovietsky zväz

8.5.2024 (SITA.sk) - Vláda Smer-SD ) si dnešné 79. výročie Víťazstva nad fašizmom a ukončenie druhej svetovej vojny pripomenula položením venca k pamätníku na Slavíne v Bratislave. Ten premiér súčasne nazval slovenskou Sochou slobody. V úvode svojho príhovoru pri pamätníku porovnal mier s láskou.Uviedol, že o lásku je niekedy potrebné bojovať a taktiež do nej musíme investovať veľké množstvo energie. Spýtal sa, či sa takto rovnako správame aj k mieru na Slovensku a či ho považujeme za takú istú hodnotu ako lásku. Podľa Fica demokracia na Slovensku niekomu chutí len vtedy, keď má z nej profit, akonáhle má však brať jej dôsledky, tak to odmieta."Mieru neprospieva, keď sa rozdeľujeme na základných hodnotových veciach. Mieru neprospieva, ak niekto príde na Mohylu Milana Rastislava Štefánika a robí tam stranícku politiku," povedal. Súčasne sa posťažoval, že ak vládna koalícia robí niečo v mene národnoštátnych záujmov, okamžite sú za to kritizovaní. Zároveň všetkých na Slovensku vyzval, aby robili politiku tam, kde sa má robiť, či už v parlamente, alebo na protestných zhromaždeniach."Tam, kde sa máme spájať a kde sa táto krajina má opierať o významné tradície, hodnoty, osobnosti, prosím, nerozdeľujme túto krajinu, pretože to škodí mieru," dodal. Vo svojom príhovore ďalej uviedol, že si váži každú jednu obeť, ktorá počas druhej svetovej vojny prišla na to, aby bol porazený fašizmus."Prosím všetkých, ktorí s nami spolupracujú a sú tu zo zahraničia, nech nás chápu. Slovensko a Československo oslobodila Červená armáda a vojaci rumunskej armády. Tento fakt vytvára aj silné puto medzi obyvateľmi Slovenska a bývalými národmi Sovietskeho zväzu. Odmietam akékoľvek prekrúcanie dejín a budem vždy oficiálne vyhlasovať, že najväčší podiel na porazení fašizmu a najväčší podiel na víťazstve v druhej svetovej vojne mali vojská bývalého Sovietskeho zväzu," uzavrel.Európa si v stredu pripomína 79. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. V hlavnom veliteľstve sovietskych vojsk v nemeckom Karlshorste, predmestí Berlína, podpísali 8. mája 1945 dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka. Druhá svetová vojna sa tak v Európe oficiálne skončila.Keďže v čase, keď dokument vstúpil do platnosti, bol v Moskve pre časový posun už nasledujúci deň, v Rusku a niektorých postsovietskych štátoch si koniec bojov na európskom kontinente pripomínajú 9. mája. Bezpodmienečnú kapituláciu pritom nemecká branná moc podpísala už 7. mája 1945 vo francúzskom Remeši. Sovietsky zväz však následne tvrdil, že jeho zástupca na akte nemal potrebné právomoci, preto trval na opakovaní celej veci.