Fico: Smeru možno dobre padne byť v opozícii, voľby ale chceme vyhrať

Na snímke poslanec NR SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 19. mája (TASR) – Strane Smer-SD možno dobre padne nejaký čas pôsobiť v opozícii, my však ideme vyhrať parlamentné voľby. V nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 to vyhlásil poslanec Národnej rady SR a líder koaličného Smeru-SD Robert Fico. Svoju stranu nazýva ako dlhovekú, ktorá si prechádza búrlivým obdobím. V jej vnútri však podľa neho vládne stabilita a o budúcnosť sa preto neobáva.Smer-SD bude podľa Fica tento rok oslavovať 20 rokov svojej existencie.povedal. Nechápe, prečo každého v krajine trápi Smer-SD. Strana je podľa neho štandardná, ale tým, že je "dlhoveká" a prechádza búrlivým obdobím, to prináša aj isté výkyvy.uviedol Fico. Ako podotkol, na Slovensku v súčasnosti vznikajú nové politické strany ako "huby po daždi". Poukazuje však na neskúsenosť ich lídrov i rozmanitosť týchto politických strán.Fico deklaruje stabilitu vo vnútri Smeru-SD. Podpredseda strany Robert Kaliňák z politiky neodišiel, podľa Fica aktívne vnútrostranícky pracuje. S premiérom a ďalším podpredsedom Smeru-SD Petrom Pellegrinim hodnotí spoluprácu ako dobrú.podotkol Fico. Vzťahy sú podľa jeho slov stále dobré aj vo vládnej koalícii, kde sa, ako tvrdí, nehádajú nad parlamentnými voľbami, ale diskutujú, aké sociálne opatrenia ešte ľuďom prinesú a ako prerozdelia dobrý hospodársky výsledok.