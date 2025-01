Fico spája protivládne protesty s Gruzínskou národnou légiou, veliteľovi Mamulašvilimu zakázali vstup na Slovensko – VIDEO

Mamulašvili je v kontakte s progresívcami

Viacero trestných oznámení pre prípravu prevratu

31.1.2025 (SITA.sk) - V pozadí organizovania protestov „Slovensko je Európa" je Gruzínska národná légia. Vyhlásil to na piatkovej tlačovej konferencii predseda vlády Robert Fico . Ako zdôraznil, táto organizácia je súčasťou ukrajinskej armády a riadi ju rozviedka ministerstva obrany Ukrajiny.Premiér poukázal na veliteľa légie Mamuku Mamulašviliho, ktorý bol podľa neho pri majdane v Kyjeve aj pri demonštráciách v hlavnom meste Gruzínska Tbilisi. Poukázal pritom na jeho fotografiu s organizátorkou protestov Luciou Štasselovou ako aj s novinárom Martinom Milanom Šimečkom. „(organizácia) Mier Ukrajine posielala peniaze Gruzínskej národnej légii, 150-tisíc eur," povedal Fico. Mamulašvili je podľa neho zároveň v kontakte s opozičným Progresívnym Slovenskom Predseda vlády zároveň obvinil organizátorov protestov, že mali plán, ako postupne eskalovať napätie na protestoch a celú vec dal do súvislosti aj s kyberútokmi na kataster nehnuteľností alebo Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Zároveň pripomenul aj tvrdenie, že súčasná vláda chce slovensko vyviesť z Európskej únie , čo označil za „hnusnú, sprostú a odpornú lož".„Protestujúci, ktorí boli oklamaní, mali byť vedení k tomu, že by sa najskôr v nejakom okamihu blokovali vládne budovy a verejné priestory. Aby sa paralyzovali rozhodovacie procesy vlády. Mal sa zintenzívniť medzinárodný tlak, mala sa získať medzinárodná podpora, ktorá mala viesť k pádu vlády," doplnil Fico.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zopakoval, že polícia v súvislosti s údajným pripravovaným prevratom zaistili jedného občana Ukrajiny a začal proces jeho vyhosťovania. Dotyčný zároveň požiadal na Slovensku o azyl.„Asi tušíte, ako tento azylový proces dopadne," uviedol minister. Viacerým osobám bol zároveň podľa neho zamedzený vstup do schengenského priestoru, a to vrátane Mamulašviliho. „Celkovo sa bavíme asi o 10 ľuďoch," povedal Šutaj Eštok s tým, že okruh týchto osôb sa pravdepodobne rozšíri.V súvislosti s údajnou prípravou rozvratu ústavného zriadenia podľa ministra vnútra beží vo viacerých veciach trestné stíhanie. „A vôbec nevylučujem aj zriadenie špecializovaného tímu, ktorý by sa tomuto venoval," skonštatoval Šutaj Eštok.Stíhania sa podľa neho vedú v súvislosti s kyberútokmi, bombovými hrozbami alebo pokusmi poškodiť kritickú infraštruktúru. „Toto sú všetko veci, ktoré sa v tomto prípade skĺbujú do jednej," vyhlásil Šutaj Eštok s tým, že následkom týchto aktivít mala byť je práve destabilizácia SR. „Orgány činné v trestnom konaní konajú," dodal minister vnútra.