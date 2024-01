Fico: Spolupráca V4 bola úmyselne znefunkčnená, je to tragédia

Je tragédiou, že spolupráca Vyšehradskej štvorky (V4) bola úmyselne znefunkčnená. Vyhlásil to v utorok v Budapešti predseda vlády SR Robert Fico. Na tlačovej konferencii po stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom zároveň avizoval, že bude vyvíjať tlak na české predsedníctvo V4, aby zvolalo schôdzku premiérov krajín zoskupenia v záujme riešenia spoločných tém. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.





"V4 a spolupráca v rámci V4 bola úmyselne znefunkčnená, pretože je evidentné, že keď sú štyri krajiny pohromade, ktoré reprezentujú 65 miliónov obyvateľov v rámci EÚ, dokážu presadiť veci, ktoré normálne individuálne krajiny presadiť nevedia," povedal Fico. Schôdzka premiérov krajín V4 by podľa neho nemala byť len formálna, ale mali by sa na nej prerokovať témy, ktoré sú dôležité pre tieto štáty.Vlády v Bratislave i Budapešti majú tie isté pohľady na mnohé témy vrátane Ukrajiny či odmietania migračnému paktu EÚ, pokračoval predseda slovenského kabinetu.SR a Maďarsko majú podľa Fica rovnaký názor aj na budúcnosť Európskej únie vo vzťahu k právu veta. "Ak sa členským štátom EÚ zoberie právo veta a bude sa rozhodovať o zásadných politických a bezpečnostných otázkach nejakou väčšinou, to je začiatok konca EÚ," povedal. V takom prípade by podľa neho nastal "diktát veľkých vo vzťahu k tým malým" a nebolo by možné hovoriť o suverenite a ochrane štátnych záujmov.

Premiéri takisto podľa Fica hovorili o štruktúre biznisu v Maďarsku a SR či o nevyhnutnosti atómovej energie pre dosiahnutie energetickej sebestačnosti. "Bez toho, aby sme mali atómové elektrárne, ťažko budeme môcť garantovať občanom jednej aj druhej krajiny dostatočný a cenovo prístupný objem elektrickej energie," dodal slovenský premiér.



Odmietol tiež návrhy odobrať Maďarsku hlasovacie právo v Rade EÚ. Podľa vlastných slov nesúhlasí s tým, aby nejaká členská krajina bola trestaná za to, že bojuje za svoju suverenitu a národnoštátne záujmy. Zdôraznil, že v EÚ by na takýto krok bolo potrebné jednomyseľné rozhodnutie, avšak on ho ako premiér SR nikdy nepodporí.



Zároveň vyslovil želanie, aby boli vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom založené na vzájomnej pomoci, ktorá pripomína nenávratné pôžičky. Ako jeden z príkladov takejto pomoci spomenul maďarský podiel na ochrane vzdušného priestoru Slovenska.