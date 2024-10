Fico: Stále sú naplnené podmienky na podobný útok, ako sa stal v Handlovej. Okrúhly stôl by napätú situáciu nevyriešil

6.10.2024 (SITA.sk) - Bezpečnostná situácia na Slovensku momentálne nie je dobrá a stále sú naplnené podmienky na podobný útok , ako sa stal 15. mája v Handlovej. V rozhovore pre STVR to povedal predseda vlády Smer-SD ).Okrúhly stôl politikov by podľa premiéra napätú situáciu nevyriešil. "Toto je téma pre všetkých, ale vyzývať teraz politikov, že - urobte nejaký okrúhly stôl a podajte si ruky - a čo sa potom stane? Nič!," uviedol Fico. Ako doplnil, táto doba bude trvať dlhšie ako "nejaké podanie ruky".Na druhej strane sa podľa Fica predstavitelia vládnej koalície zhodujú, že je potrebné upokojiť spoločnosť."My sme ten pokoj chceli priniesť po septembrových voľbách v roku 2023. Mrzí ma, že to trvá tak dlho," skonštatoval Fico. Ako dodal, bude viesť koaličných partnerov a hlavne predstaviteľov strany Smer-SD, aby verejnosti dávali dobrý príklad.