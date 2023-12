Fico svoj vianočný darček nedostane, podľa Šimečku vláda klame a podceňuje protestujúcich ľudí (video)

Vláda ohrozuje aj eurofondy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nemôžu mať všetko

20.12.2023 (SITA.sk) - Vláda protestujúcich ľudí podceňuje, no tí majú veľkú moc a ukázať ju môžu aj v prezidentských a európskych voľbách, ktoré budú v roku 2024. Povedal to predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Zároveň vyzdvihol vysokú účasť na utorkových protivládnych protestoch v jedenástich slovenských mestách. Premiér Robert Fico Smer-SD ) spolu s predsedom parlamentu Petrom Pellegrinim Hlas-SD ) podľa neho v snahe pretlačiť svoj promafiánsky balíček klamú a ohrozujú už aj eurofondy.„Každý vidí, že im ide o Kočnerovu slobodu, o Bašternákovu vilu a vlastné státisíce v krabiciach od šampanského. Proti Ficovým zákonom protestuje Európska komisia aj Európska prokuratúra , búria sa prokurátori, sudcovia, aj vyšetrovatelia. Hrozí, že najhorší korupčníci a mafiáni dostanú amnestiu, to nemôžeme dopustiť,” vyhlásil Šimečka.Dodal, že opozícia proti prijatiu vládou navrhovaného legislatívneho balíčka každý deň bojuje v parlamente a jeho prijatie mieni blokovať naďalej aj počas sviatkov.„Robert Fico veľmi chcel promafiánsky balíček ako darček k Vianociam – pre seba a svojich ľudí. Ale nedostane ho. A rovnako na jar nemôžeme dopustiť, aby sa prezidentom stal Peter Pellegrini, ktorý kryje každý podlý ťah Roberta Fica. Nemôžu mať všetko,” doplnil Šimečka s tým, že Progresívne Slovensko podporuje kandidatúru Ivana Korčoka . Protesty na námestiach budú pokračovať opäť v januári.Podľa záverov Európskej prokuratúry predstavujú legislatívne zmeny navrhované slovenskou vládou vážne riziko porušenia pravidiel právneho štátu. Hlavná európska prokurátorka Laura Codruța Kövesi v liste Európskej komisii varuje pred vládnymi návrhmi na zmeny Trestného poriadku, Zákona o prokuratúre aj Zákona o ochrane oznamovateľov.