Fico víta prepustenie Pčolinského, banda zločincov na čele s Matovičom spustila manipuláciu s konaniami (video)

Mrzí ho, že sa toho nedožil Lučanský

Bol protiprávne zatvorený

Vykonštruované obvinenia

31.8.2021 -To, že bol bývalý šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský prepustený z väzby, potvrdzuje podľa predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica to, že sa na Slovensku manipuluje s trestnými konaniami. Fico to povedal počas utorkovej tlačovej besedy.„Tu sa vymýšľajú obvinenia bez dôkazov. My sme si vypočuli pána Pčolinského po prepustení z väzby a prečítali si aj prvú správu Generálnej prokuratúry, ktorá hovorí, že neboli žiadne dôkazy, nie je tam žiadny základ na obvinenie a je potrebné ho prepustiť,“ uviedol predseda Smeru-SD.Dodal, že takto to dopadne s každým krivo obvineným, o ktorom kajúcnici povedia čokoľvek, len aby si zachránili vlastnú slobodu. Fica mrzí, že sa toho nemohol dožiť policajný exprezident Milan Lučanský.„Verím, že takto sa na slobodu dostanú aj Dušan K., Tibor G. a ďalší, voči ktorým banda zločincov na čele s Matovičom (Igor Matovič, pozn. SITA) spustila manipuláciu s konaniami a zatváranie,“ dodal.Fico prepustenie Pčolinského víta, pretože už od začiatku tvrdil, že bol zatvorený protiprávne. „Je to definitívne potvrdenie toho, že na čele represívnych orgánov, ako je Špeciálna prokuratúra či Ministerstvo vnútra SR, sedia zločinci,“ myslí si. Doplnil, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic by sa mal vzdať svojej funkcie.Podľa predsedu strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho prepustenie Pčolinského potvrdzuje, že orgány činné v trestnom konaní sú na Slovensku zneužívané v politickom súboji a vybrané osoby sú napádané prostredníctvom manipulovaných výpovedí nedôveryhodných svedkov. Jeho stanovisko poskytla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.„Bývalý riaditeľ SIS sedel šesť mesiacov vo väzbe úplne zbytočne. Zrušenie obvinenia dokazuje, že podozrenia voči pánu Pčolinskému boli vykonštruované a neobstoja v trestnom konaní,“ povedal predseda Hlasu-SD.Za uväznenie Pčolinského by mali vinníci niesť podľa Pellegriniho politickú zodpovednosť. Skončiť vo funkciách by mali Peter K., minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), minister financií Igor Matovič (OĽaNO) a Daniel Lipšic.Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský bol v utorok rozhodnutím Generálnej prokuratúry SR prepustený na slobodu.