Fico vylúčil, že býva v luxusnom kaštieli na Vinosadoch. Označil to za superblbosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý predseda vlády a predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia ( Smer-SD ) Robert Fico vylúčil, že býva v luxusnom kaštieli vo Vinosadoch. Médiám to povedal v stredu v budove Národnej rady SR (NR SR) v rámci krátkeho vyhlásenia.Portál Pluska.sk totiž v stredu prišiel s informáciou, podľa ktorej by mal Fico bývať v kaštieli v obci Vinosady, ktorý má byť majetkovo napojený na podnikateľov Miroslava Výboha a Juraja Širokého. Fico zopakoval, že býva v prenajatom byte v mestskej časti Bratislava - Ružinov a spomínaný kaštieľ využíva na rehabilitáciu v dôsledku dlhodobých zdravotných problémov.„Keď sa objaví nejaká blbosť, tak sa zväčša nevyjadrujem, ale toto je taká ‚superblbosť‘, že musím uviesť veci na pravú mieru. Keď sa vynakladá enormné úsilie za účelom niekoho zdiskreditovať, tak vyjde na povrch takýto nezmysel. Chcem dôrazne povedať, že nebývam v žiadnom objekte vo Vinosadoch,“ povedal šéf Smeru-SD.Fico býval od roku 2012 do augusta 2019 v luxusnom byte v rezidencii Bonaparte, ktorú vlastnil odsúdený daňový podvodník Ladislav Bašternák. Keď súd rozhodol, že Bašternákov majetok prepadne v prospech štátu, trojnásobný premiér sa musel z bytu vysťahovať.