Fico: Vymýšľajú ďalšiu veľkú hovadinu a ešte do predčasných volieb ma chcú zatvoriť (video)

Snaha o odstránenie strany Smer-SD

Čaputová oklamala celé Slovensko

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.1.2023 (Webnoviny.sk) - Predseda Smer-SD Robert Fico má informácie, že ho chcú ešte do predčasných parlamentných volieb zatvoriť. Dôvodom majú byť jeho tlačové konferencie.„Vymýšľajú ďalšiu veľkú hovadinu a viem, o čo ide, o tlačové konferencie, na ktorých boli poskytované informácie, ktoré poskytované nemali byť. Už hovoria o väzobnom stíhaní," povedal vo štvrtok Fico na tlačovej besede.Podľa jeho názoru ide o snahu predstaviteľov rozpadnutej vlády o odstránenie Smeru-SD z politiky. „Smer-SD stratí líderstvo, percentá sa niekde porozoberajú a Smer-SD im konečne prestane smrdieť na politickej scéne," vyhlásil Fico.Šéf Smeru-SD zároveň uviedol, že prezidentka Zuzana Čaputová oklamala celé Slovensko, keď pred niekoľkými týždňami vyhlásila, že pokiaľ do 31. januára nebude zmenená ústava a nebudú do konca júna 2023 zvolané predčasné parlamentné voľby, zostaví úradnícku vládu.V stredu už podľa neho tieto vyjadrenia neplatili. „Prezidentka oznámila, že bude rešpektovať túto nefunkčnú a rozpadnutú vládu až do konca septembra 2023," povedal Fico.Zároveň skritizoval, že vo svojom vyhlásení nespomenula referendum. Zároveň vyzval Čaputovú, povereného premiéra Eduarda Hegera OĽaNO ) a predsedu parlamentu Borisa Kollára Sme rodina ), aby v sobotu prišli na referendum. Dosiahnuť zmenu ústavy v parlamente je podľa neho prakticky nemožné, referendum je preto podľa neho nutné.