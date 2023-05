Fico vytiahol na Sulíka video z Dubaja, na ktorom šéf liberálov dáva za úlohu vypiť bar v slovenskom pavilóne

15.5.2023 - Bývalý minister hospodárstva Richard Sulík SaS ) sa mal počas podujatia Expo v Dubaji správať nevhodne.Tvrdí to predseda strany Smer-SD Robert Fico s tým, že bývalý minister mal dať svojim kamarátom na výlete v Dubaji vážnu úlohu, aby zadarmo do rána vypili bar v slovenskom pavilóne na svetovej výstave. Svoje tvrdenie podložil Fico aj videom z tejto akcie.Upozornil tiež na situáciu z minulosti, keď Sulík vzal do Dubaja svoju dcéru, s ktorou deň pred odletom jeho ministerstvo hospodárstva podpísalo dohodu, že je expertka na energetické právo.O závažných problémoch v rezorte hospodárstva v súvislosti s už ukončenou výstavou Expo Dubaj informoval minulý týždeň aj dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman „Podávame prvé súdne žaloby, iné možnosti už nemáme," povedal. Závažné podnety sa podľa Hirmana objavili aj v prípade verejných obstarávaní na Volvo Industrial Park.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu stranu SaS.

