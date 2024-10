Fico vyzval predstaviteľov Progresívneho Slovenska, aby nerobili Marošovi Šefčovičovi peklo v Európskom parlamente (video)

Počínanie si predstaviteľov PS

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Problém so zahraničnými partnermi

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vzniklo mnoho otázok na komisára Šefčoviča

18.10.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko aj naďalej tvrdo útočí na národne záujmy SR v Európskom parlamente . Vyhlásil to predseda Smer-SD ) na piatkovej tlačovej besede po samite EÚ. Ako predseda vlády naznačil, mal krátke bilaterálne rokovanie s predsedníčkou Európskeho parlamentu "Nebudem komentovať, čo mi povedala a nebudem hovoriť, čo som jej povedal ja," uviedol Fico. Na základe rozhovoru s predsedníčkou vyzval predstaviteľov Progresívneho Slovenska, aby nerobili Marošovi Šefčovičovi peklo v Európskou parlamente.Ako Fico spresnil, Šefčovič bude mať 4. novembra vypočúvanie v Európskom parlamente. Podľa neho je Šefčovič človek s vynikajúcimi skúsenosťami, a preto mu ponúkli jedno z najdôležitejších portfólií, a to portfólio pre obchod a hospodársku bezpečnosť. Predseda vlády však vidí ako problém počínanie si predstaviteľov PS na pôde európskych inštitúcií."Aká je alternatíva? Myslia si predstavitelia PS, že keď zničia Šefčoviča tým, že chodia po europarlamente a nahovárajú každého jedného vrátane predsedníčky, že vyberieme potom Ivana Korčoka ? Urobíme ho komisárom? Alebo ako si to predstavuje opozícia? Bez toho, aby som to komentoval, vyzývam predstaviteľov PS, aby prestali pripravovať Šefčovičovi peklo len preto, lebo je to človek, ktorý dostal vynikajúce portfólio a je to človek, ktorého schválila vláda ako kandidáta do Európskej komisie ," uzavrel Fico.Podpredseda hnutia PS Tomáš Valášek zareagoval, že keď má Fico alebo jeho kolegovia problém so zahraničnými partnermi, hľadá vinníka niekde inde."Túto ošúchanú platňu sme už počuli. Pritom sa stačí pozrieť do zrkadla," dodal Valášek s tým, že v Európe a vo svete vidia, čo premiér robí. Spomenul napríklad zastrašovanie poctivých policajtov a sudcov, ohýbanie zákona či osočovanie novinárov."Ak budú za to Šefčoviča na vypočutí kritizovať, môže sa poďakovať Ficovi," vyhlásil Valášek s tým, že nominácia Šefčoviča nemá väčšieho nepriateľa než toho, kto ho nominoval.Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík (PS) doplnil, že kroky vládnej koalície ohrozujú právny štát a slobodu médií na Slovensku, kvôli čomu vzniklo mnoho otázok na dezignovaného komisára Šefčoviča."Tieto otázky však nepochádzajú od europoslancov PS, ale od našich kolegov z demokratických frakcií v Európskom parlamente," povedal Hojsík a uzavrel s tým, že postoj Šefčoviča k protieurópskym a protidemokratickým krokom tejto vlády môže vysvetliť iba on sám.