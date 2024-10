Fico: Zelenského plán víťazstva je natoľko kontroverzný, že k nemu Európska rada nezaujala stanovisko (video)

Riešenie konfliktu na Ukrajine

18.10.2024 (SITA.sk) - Zelenského plán víťazstva je natoľko kontroverzný, že k nemu Európska rada nezaujala stanovisko. Informoval o tom predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) na tlačovej besede po zasadnutí Európskej rady v Bruseli. Ako informoval, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mal na samite možnosť predstaviť svoj plán víťazstva.„Kto sleduje vývoj tak si musí uvedomiť, že ešte prednedávnom to boli mierové plány. Zrazu sú to plány víťazstva, ktoré kladú obrovský dôraz na vojenskú stránku riešenia tohto konfliktu," upozornil premiér, ktorý v rámci diskusie k tejto téme aj vystúpil.„Súčasťou plánu víťazstva je aj členstvo Ukrajiny v NATO , sú tam aj návrhy typu, že by mala ukrajinská armáda obdržať rakety stredne dlhého doletu, ktoré by boli použité na ciele na území Ruskej federácie, a ďalšie body, ktoré vyvolávajú otvorenú diskusiu," priblížil premiér Fico s tým, že pred všetkými lídrami EÚ za prítomnosti ukrajinského prezidenta Zelenského deklaroval, že aj naďalej platí filozofia jeho vlády, a to, že sa chcú sústrediť na zmysluplnú a racionálnu spoluprácu s Ukrajinou, ktorej výsledkom nemá byť zabíjanie ale pomoc ľuďom v núdzi.„Všetci sú z tejto témy už unavení. Videl som to aj na predstaviteľoch Európskej rady. Konflikt trvá už viac ako dva roky a nevidíme žiadne riešenie," dodal Fico a podotkol, že prevláda aj naďalej názor, že vojenské riešenie konfliktu je jediné riešenie, a že cez vojenskú silu treba zabezpečiť lepšiu vyjednávaciu pozíciu Ukrajiny pri prípadných negociáciách.„Ja si to nemyslím, ale ak majú iný názor veľké krajiny, tak tento názor rešpektujem," uviedol slovenský premiér.Lídrov EÚ informoval aj o organizovaní spoločných rokovaní vlád SR a Ukrajiny. Tie sa podľa premiéra ukazujú ako veľmi efektívne.„Mimoriadne nám záleží predovšetkým na energetickom prepojení Slovenska a Ukrajiny," doplnil premiér a informoval, že ďalšie spoločné rokovanie oboch vlád by malo byť v januári alebo februári budúceho roku.Keďže súčasťou plánu víťazstva, ktorý predložil Zelenskyj, je aj členstvo Ukrajiny v NATO, tak predseda vlády vystúpil a opätovne deklaroval, že to nie je dobrý nápad.Pred európskymi lídrami povedal, že patrí k tej časti slovenskej politickej reprezentácie, ktorá, ak bude mať možnosť, tak nebude súhlasiť na vnútroštátnej úrovni s členstvom Ukrajiny v NATO. Plány Zelenského sú podľa Fica kontroverzné do takej miery, že k nim Európska rada nemala možnosť zaujať postoj.„Je správne, že Rada nezaujala postoj, pretože si neviem celkom predstaviť, že by Rada uvítala dodávky rakiet stredného doletu na Ukrajinu, a aby boli použité voči cieľom na území Ruskej federácie. To by viedlo k neuveriteľnej eskalácii napätia," zdôraznil premiér Fico.Súčasne slovenský predseda vlády zopakoval, že Slovensko sa nebude podieľať na dodávkach zbraní Ukrajine, aj keď sa na tom niektoré krajiny EÚ dohodli. Krajina sa totiž môže rozhodnúť, či Ukrajinu bude vojensky podporovať.„Môže sa rozhodnúť, či áno, alebo nie. My hovoríme nie, pokiaľ ide o pomoc zo zásob slovenskej armády," vyhlásil Fico a pokračoval, že v prípade konfliktu na Blízkom východe sa na európskej pôde hovorí o okamžitom zastavení paľby.„Mrzí ma, že v prípade konfliktu na Ukrajine takýto návrh ani raz nepadol. Je evidentný záujem, aby vojenské operácie pokračovali s nejakou predstavou, že by to Ukrajine mohlo pomôcť pri vyjednávaniach, s čím ja nesúhlasím," uzavrel predseda vlády.