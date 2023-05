Fico žiada Kollára o zrušenie „primitívneho výletu“ za milión do Latinskej Ameriky, Smeráci tam nepôjdu (video)

Žiaden oficiálny program

Fico nevidí žiaden program

17.5.2023 (SITA.sk) - Šéf strany Smer-SD Robert Fico vyzýva predsedu parlamentu Borisa Kollára , aby zrušil plánovanú cestu na Kubu, do Čile, Uruguaja a Brazílie.Ako uviedol na stredajšej tlačovej konferencii, na ceste sa okrem Kollára majú zúčastniť aj vybraní poslanci a zamestnanci Národnej rady SR Okrem stretnutí s miestnymi predsedami parlamentov však cesta, ktorá má trvať od soboty 20. mája do nedele 28. mája, však podľa Fica nezahŕňa žiaden iný oficiálny program a nezúčastnia sa na nej žiadni podnikatelia. Z tohto dôvodu ju označil za „primitívny výlet".„To je cesta, ktorá nemá absolútne žiadny účel," povedal Fico s tým, že účastníci letia vládnym špeciálom a budú bývať v luxusných hoteloch.„Budú mať všetko zaplatené, zabezpečené a plus ešte dostávajú diéty," skonštatoval šéf Smeru. Okrem hlavného mesta Kuby Havany, hlavného mesta Čile Santiaga, hlavného mesta Uruguaja Montevidea a hlavného mesta Brazílie Brasília účastníci cesty podľa Fica navštívia aj Rio De Janeiro.Tam sú však podľa neho na programe výlučne turistické destinácie. „Tam nevidím žiaden iný program," vyhlásil.Náklady na cestu predstavujú podľa Fica čiastku do jedného milióna eur. Zdôraznil preto, že členovia Smeru Marián Kéry Ladislav Kamenický , ktorí sa na ceste pôvodne mali zúčastniť, tak neurobia.„Ja rešpektujem cesty ústavných činiteľov, ktoré majú logiku, ktoré majú zmysel, ktoré sú dôležité," povedal Fico. Doplnil však, že obsah predmetnej cesty nezodpovedá jej nákladom.