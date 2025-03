Ficov návrh o zakotvení dvoch pohlaví v ústave dostal zelenú, vláda schválila aj zmeny pri adopciách

Nové pravidlá pre osvojenie detí

Školská výchova o intímnom živote len so súhlasom rodičov

5.3.2025 (SITA.sk) - Vládny kabinet schválil premiérov návrh zmien Ústavy SR . Ako vyplýva z materiálu, ktorý na rokovanie predložil predseda vlády Robert Fico Smer-SD ), zmeny by mali nadobudnúť účinnosť 1. júla tohto roka. Na to je ale potrebné schválenie novely poslancami parlamentu, a to viac ako 90 hlasmi, a tiež podpis prezidenta Petra Pellegriniho Schválený materiál uvádza, že posilnenie ochrany tradičných hodnôt je dôležité pre zachovanie kultúrneho dedičstva SR a právnej stability. "Návrh ústavného zákona preto reaguje na potrebu ochrany kultúrneho dedičstva zakotveného v preambule Ústavy Slovenskej republiky, ktoré je osobitne spojené s uznaním manželstva medzi mužom a ženou ako jedinečného zväzku," píše sa v materiáli.Novela tiež zdôrazňuje v ústave zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, napríklad v prípade ochrany života a ľudskej dôstojnosti, súkromného a rodinného života, ale aj manželstva, rodičovstva a rodiny, a tiež kultúry a jazyka, ako aj s tým súvisiace veci, najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania."Návrhom ústavného zákona sa sleduje aj rozšírenie ústavnoprávnej úpravy sociálnych práv, pokiaľ ide o postavenie rodiny a ukotvenie rodičovských práv. Navrhuje sa, aby došlo k úprave základného okruhu osôb, ktoré si môžu osvojiť maloleté dieťa, v Ústave Slovenskej republiky. Zároveň sa navrhuje rozšírenie ústavného vymedzenia rodičovských práv, medzi ktoré sa navrhuje doplniť právo rodičov rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese, ktorý je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu. V tejto spojitosti sa tiež ustanovuje, že štátny výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky," uvádza materiál.Novela tiež v ústave ukotvuje, že SR uznáva iba pohlavie muža a ženy. Rovnako sa zaručuje rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu.Ak by novela ústavy prešla legislatívnym procesom, maloleté dieťa by si po novom mohli osvojiť len manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. Osvojiť dieťa si bude môcť aj pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Vo výnimočných prípadoch si dieťa bude môcť osvojiť aj osamelá osoba, a to v prípade, ak je osvojenie v záujme dieťaťa.Do ústavy by mohol pribudnúť aj odsek, podľa ktorého, "rodičia majú právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami a školskými zariadeniami, ak je nad rámec štátneho výchovno vzdelávacieho programu". Zároveň bude na výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania potrebný súhlas zákonného zástupcu.