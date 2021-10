Ficov Smer vytiahne na ľudí v referende o predčasných voľbách dve otázky, Čaputovej chce dať ultimátum

Plánujú odvolávať premiéra Hegera

Ministrov chcú odvolávať samostatne

21.10.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedníctvo strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) schválilo znenie otázok na petičnú akciu o vyhlásení referenda o predčasných voľbách. Na utorkovej tlačovej konferencii po rokovaní predsedníctva strany to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico.S otázkami sa teraz strana plánuje obrátiť na prezidentku Zuzanu Čaputovú, od ktorej bude žiadať vyjadrenie, či by sa s dvomi referendovými otázkami obrátila na Ústavný súd, alebo by odobrila vyhlásenie referenda.V liste chce hlave štátu stanoviť ultimátum, dokedy sa k otázkam má vyjadriť. Ak sa podľa Fica prezidentka do stanoveného termínu k otázkam nevyjadrí, bude to Smer-SD považovať za jej súhlasné stanovisko k referendu a potvrdenie, že sa prezidentka s otázkami neobráti na Ústavný súd.V prvej otázke sa strana verejnosti pýta, či súhlasí verejnosť s tým, aby sa do Ústavy zakomponovala možnosť skrátiť volené obdobie vlády na základe referenda alebo ústavného zákona.V prípade, ak na prvú otázku ľudia odpovedia „Áno“, druhá referendová otázka bude znieť, či občania súhlasia s tým, aby sa skrátilo volebné obdobie súčasnej vlády a vyhlásili sa nové voľby do Národnej rady SR do 180 dní od vyhlásenia výsledkov referenda.Fico zároveň uviedol, že sa chce s ostatnými opozičnými stranami dohodnúť na odvolávaní predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO).Ešte predtým však chce navrhnúť okrem odvolávania ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktoré je naplánované na utorok, aj odvolanie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) a ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO).Každého z ministrov pritom chce odvolávať samostatne, aby bola každá schôdza NR SR venovaná konkrétnemu ministrovi.Kým Sulíka chcú odvolávať pre údajné požívanie omamných a psychotropných látok, Lengvarského a Kolíkovú chcú zosadiť z ministerského postu pre navrhované reformy nemocníc a súdnej mapy. Dôvodom na odvolanie Krajniaka má byť škandál s poskytovaním pandemickej pomoci schránkovým firmám.17. novembra bude strana organizovať slávnostné položenie vencov na hrob Alexandra Dubčeka, ku ktorému sa bude môcť pripojiť aj verejnosť. V dopoludňajších hodinách sa má zároveň uskutočniť snem strany.