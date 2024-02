Ficova koalícia by vo voľbách posilnila, matovičovci by sa do parlamentu nedostali

Matovič by nebol v parlamente

Smer by mal 43 kresiel

4.2.2024 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici januára, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 21,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Focus a zverejnila televízia Markíza v relácii Na telo.Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnilo Progresívne Slovensko so ziskom 19,4 percenta hlasov a tretí by skončil Hlas-SD , ktorý by podporilo 17,9 percenta respondentov.Štvrtá by skončila koalícia hnutia Slovensko Kresťanskej únie a strany Za ľudí . Výsledok 6,5 percenta by im však ako koalícii nestačil na účasť v parlamente, keďže koalície musia dosiahnuť aspoň sedem percent hlasov.Nasledujú KDH (6,2 percenta) a SNS (5,7 percenta). Do národnej rady by sa podľa prieskumu dostala aj SaS so ziskom 5,5 percenta hlasov.Naopak pred bránami zákonodarného zboru by na základe preferencii voličov ostali Republika (4,8 percenta), Aliancia - Szövetség (4,6), Demokrati (3,5), Sme rodina (2,4) ako aj Kotlebovci - ĽS NS (1,7).Na základe výsledkov volieb by Smer získal v parlamente 43 kresiel, Progesívne Slovensko 38, Hlas-SD 35, KDH 12, SNS 11 a SaS rovnako 11 mandátov.Volieb by sa podľa prieskumu zúčastnilo 72 percent opýtaných. Naopak 14,7 percenta respondentov by voliť nešlo a 13,3 percenta na otázku o účasti nevedelo odpovedať.Agentúra Focus prieskum robila v dňoch 16. až 23. januára na reprezentatívnej vzorke 1015 respondentov formou osobných rozhovorov.