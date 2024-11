Ficova koalícia chce schváliť doživotnú rentu pre Žilinku, podľa Remišovej má mesačne dostávať tisíce eur

27.11.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia chce už na aktuálnej schôdzi parlamentu schváliť doživotnú rentu pre generálneho prokurátora Maroša Žilinku . Ako ďalej pripomenula opozičná poslankyňa Veronika Remišová hnutie Slovensko ), generálny prokurátor by mal v rámci renty dostávať viac ako 5000 eur mesačne.„Táto vládna koalícia chce zákon, ktorý pretlačila na túto schôdzu, schváliť veľmi rýchlo, tak aby bol účinný k 1. januáru 2025," upozornila Remišová s tým, že práve v januári uplynú štyri roky, čo je Žilinka na čele prokuratúry. Tým pádom podľa nej získa nárok na rentu. Remišová sa v tejto súvislosti pýta generálneho prokurátora, či plánuje odísť z funkcie.„Ak pán Žilinka plánuje urobiť takýto krok, tak by bolo férové, aby to občanom verejne povedal," vyhlásila Remišová. Takisto Žilinku vyzvala, aby sa v čase konsolidácie verejných financií renty vzdal.