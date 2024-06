Ficova vláda chce zrušiť Radu pre štátnu službu, ktorú pred rokmi sama navrhla. SaS považuje návrh za nelegitímny

Opäť hrozí strata peňazí

13.6.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta rušenie Rady pre štátnu službu a návrh považuje za nelegitímny. Vláda sa podľa nej chystá zrušiť ďalšiu nezávislú kontrolnú inštitúciu.„Tentoraz jej prekáža Rada pre štátnu službu, ktorá dozerá na efektívnosť štátnej správy a navrhuje možnosti, ako sa v nej dajú šetriť financie. Jej existencia bola navyše požiadavkou zo strany Európskej únie a bola súčasťou vyjednávania dohôd,“ upozorňuje opozičná strana.Podľa poslanca parlamentu za SaS Vladimíra Ledeckého nám tak opäť hrozí, že prídeme o peniaze z Európskej únie, ako aj z plánu obnovy, keďže sme práve existenciou rady deklarovali nezávislosť štátnej správy.Členmi rady sú pritom ľudia nominovaní Najvyšším kontrolným úradom , neziskovými organizáciami, verejným ochrancom práv.Ani jedna z inštitúcií o zámere radu zrušiť podľa Vladimíra Ledeckého nevedela. „Vytvárame si na vlastnom ihrisku ďalší problém vo vzťahu k Európskej únii. Namiesto toho, aby sme rokovali o čerpaní, zas budeme vysvetľovať, ako nahradíme nezávislosť štátnych inštitúcií,“ povedal.V pondelok schválil sociálny výbor ako gestor rady jednohlasne správu, ktorú mu pravidelne predkladá. V utorok bol na výbore pre verejnú správu predložený pozmeňujúci návrh, ktorým sa má zrušiť. Dôvodom má byť neefektívnosť rady a šetrenie.Rada pre štátnu službu očividne robila podľa poslankyne za SaS Vladimíry Marcinkovej dobrú prácu, keď jej správa prešla na sociálnom výbore cez koalíciu aj opozíciu.Jej rušenie považuje za absurdné, a to najmä preto, že ju chce zrušiť vláda, ktorá ju pred šiestimi rokmi navrhla a dostala do legislatívy.„Vláda jednoducho nechce, aby to, čo hovorila, niekto kontroloval. Tvrdila, že bude šetriť verejné zdroje aj znižovaním štátnych úradníkov, no nechce to urobiť. Počty, naopak, zvyšuje, čo vidíme napríklad na ministerstve športu,“ povedala s tým, že vláda nechce, aby niekto viedol tieto štatistiky a aby bolo jasné, ako šafári so štátnymi prostriedkami.„Sľubovala, že prepustí 20 – 30 percent úradníkov, no tento orgán mohol povedať, že tak neurobila, a tak ju zrušia,“ vysvetlila a dodala, že akákoľvek kontrola, ktorá dokáže poukázať na to, že vláda klame, bude zlikvidovaná.Poslanec Ledecký sa pýta, ktorá ďalšia kontrolná inštitúcia bude zrušená. „Bude to Najvyšší kontrolný úrad? Alebo niekto menší? Verím, že predseda sociálneho výboru sa s návrhom oboznámi a napokon sa pri hlasovaní rada nezruší,“ dodal.Poukázal tiež na to, že každý rok narastá nielen počet štátnych úradníkov, dohodárov, ale aj osobné platy, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 5 000 do 20-tisíc eur.