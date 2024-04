Ficova vláda pre pomstu hádže investície von oknom, podľa progresívcov sú ohrozené takmer štyri miliardy

Fico hádže investície von oknom

12.4.2024 (SITA.sk) - Vláda zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry ohrozuje takmer štyri miliardy eur z európskych peňazí, o ktoré teraz môže Slovensko prísť.Upozorňuje na to podpredseda parlamentu a predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka , podľa ktorého najnovší list Európskej komisie potvrdzuje najhoršie obavy.„Upozorňujeme vládu už mesiace, prosíme, kričíme, navrhujeme. Partia okolo Roberta Fica je však hluchá a svojím konaním ohrozuje investície po celom Slovensku - nemocnice v Martine a Banskej Bystrici, obnovu rodinných domov, výstavbu a opravu železničných tratí a nespočetne ďalších projektov,” varuje Šimečka.Podľa neho Ficova vláda hádže všetky tieto investície von oknom len pre pomstu a zabezpečenie beztrestnosti pre vlastných ľudí. Líder progresívcov si tiež myslí, že namiesto vládnutia sa vládna garnitúra na čele s Robertom Ficom zaoberá akurát tak natáčaním videí na sociálne siete.Premiér Fico musí prevziať zodpovednosť, hovorí jeho predchodca a líder kandidátky PS do eurovolieb Ľudovít Ódor. „Veľmi si želám, aby Robert Fico prestal míňať toľko energie na hľadanie vinníkov za vlastné zlyhania - hoci treba uznať, že má na to mimoriadny talent. Najprv boli na vine vraj všemocní europoslanci za PS, potom to mala byť pomsta Európskej komisie za výsledok prezidentských volieb, a čoskoro si isto spomenie ešte aj na Ivetu Radičovú a druhú Dzurindovu vládu,” povedal Ódor.Podľa neho je zvláštne, že Fico je štvornásobný premiér, no za všetko sú zodpovední ostatní.Podľa dlhoročnej diplomatky a poradkyne premiérov pre európsku politiku Ľubice Karvašovej musí Ficova vláda okamžite začať konať a intenzívne lobovať, aby nám nepozastavili eurofondy.„Potrebujeme mať tím odborníkov, ktorý intenzívne rokuje s Komisiou v Bruseli a Robert Fico by mal za nimi vycestovať, nie točiť videá. Dohody sa totiž uzatvárajú za rokovacím stolom po ťažkom hľadaní kompromisov,” podčiarkla Karvašová.Zároveň dodala, že takzvaná „suverénna zahraničná politika“ spočívajúca v silných rečiach je v skutočnosti irelevantná a vláda ňou pre ľudí na Slovensku nič nedosiahne.Expertka na európsku politiku Lucia Yar upozornila, že Európska komisia vidí najväčší problém v zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry a zastavením peňazí z Plánu obnovy a odolnosti chce chrániť finančné záujmy Európskej únie.„Preto má Ficova vláda problém pred eurokomisiou obhájiť zrušenie špeciálnej prokuratúry. To isté platí pre stiahnutie špeciálne vyškolených prokurátorov z viacerých živých prípadov,” vysvetlila Yar.Európska komisia žiada od slovenskej vlády vysvetlenie, kde skončili prokurátori po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry a aká je záruka, že budú môcť pokračovať v riešení existujúcich prípadov až do právoplatného skončenia súdneho konania.Európska komisia zaslala 28. marca list vicepremiérovi zodpovednému za Plán obnovy Petrovi Kmecovi (Hlas-SD), v ktorom formulovala 15 okruhov podrobných otázok k téme zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry a ďalšieho osudu špeciálnych prokurátorov.Komisia má obavy, či bude Slovensko vedieť zaručiť, že sa nebudú rozkrádať financie z Plánu obnovy a odolnosti SR. Komisia žiada napríklad odpoveď na otázku, na ktoré oddelenia boli presunutí špeciálni prokurátori z rozpusteného Úradu špeciálnej prokuratúry.Pýta sa, „prečo prokurátori z Úradu špeciálnej prokuratúry neboli presunutí na oddelenia, ktoré sa zaoberajú trestnými činmi v oblasti ochrany finančných záujmov a závažnými trestnými činmi vo všeobecnosti“.Brusel tiež žiada odpoveď na otázku, aká je záruka, že prokurátori z Úradu špeciálnej prokuratúry budú pokračovať v riešení svojich existujúcich prípadov až do skončenia súdneho konania.„Ak nie, prečo si špeciálni prokurátori nemôžu ponechať aj prípady, ktoré boli od 19. marca 2024 v prípravnom konaní?“ chce vedieť komisia.