Ficova vláda rozdelila okresom Púchov a Ilava vyše dva milióny eur. Čo prinesú financie regiónom?

2.7.2025 (SITA.sk) - Okresom Púchov a Ilava v stredu rozdelila vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Púchove vyše dva milióny eur na projekty miest a obcí.„Okresy Púchov a Ilava prešli od vstupu do Európskej únie pozitívnu cestu v znižovaní nezamestnanosti. V priemyselnej výrobe Trenčianskeho kraja je dokonca priemerná mesačná nominálna mzda vyššia ako je celoslovenský priemer,“ povedal premiér Robert Fico Smer-SD ) na tlačovej besede po výjazdovom zasadnutí vlády.V roku 2009 bola nezamestnanosť v okrese Púchov na úrovni siedmich percent, dnes je to iba 2,29 percenta a podobne to je aj v Ilave. V celom Trenčianskom kraji klesla nezamestnanosť z 7,75 percenta na 2,73 percenta, vyzdvihol Fico. V Púchove dominuje ako najväčší zamestnávateľ spoločnosť Continental Tires Slovakia, ktorá zamestnáva 5 000 ľudí a jej zástupcovia sa v stredu stretli aj s predstaviteľmi vlády.„Prešli sme si strategické otázky, ako to bude, pokiaľ ide o clá, hovorili sme veľa o energiách a náraste ceny plynu a elektriny,“ priblížil obsah stretnutia Fico. Ocenil, že závod má vlastné výskumné a vývojové centrum, v ktorom pracuje viac ako 300 zamestnancov. Podnik podľa premiéra potrebuje pomôcť s dopravnou obslužnosťou.„Hovoríme o železničných podjazdoch, pretože ide o 5 000 ľudí. Hneď po rokovaní vlády sa štátna tajomníčka z ministerstva dopravy stretáva s vedením tohto podniku a idú hľadať riešenia, ktoré sú nevyhnutné,“ doplnil.Ministerstvo školstva podporí sumou 300-tisíc projekt Edutech Campus v Púchove, ktorý spája technické stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie v jednom areáli. Už v roku 2023 naň vláda prispela sumou 300-tisíc eur. Ďalšie peniaze vláda priklepla napríklad na opravu cesty 1/49, čo je štátna cesta na slovensko-českej hranici, ako aj na opravu cesty 1/61 v úseku Klobušice – Košeca.Rezort životného prostredia sa pustí do rekonštrukcie priehradného múru vodnej nádrže Nosice. Vláda podporí aj futbalový klub Nová Dubnica, ako aj projekt revitalizácie banských areálov na kultúrne a muzeálne účely.Kabinet tiež rozhodol o odpustení daní z príjmov pre investičný zámer v Novákoch, konkrétne ide o spoločný projekt Hornonitrianskych baní a Tatravagónky Poprad, ktorý vytvorí 270 nových pracovných miest.Mestu Ilava vláda priklepla dotáciu na obnovu garážových brán na objekte Dobrovoľného hasičského zboru, Nová Dubnica dostane financie na zvýšenie parkovacích kapacít a vybudovanie tartanovej dráhy.Premiér tiež vyzdvihol význam zbrojárskeho priemyslu v okrese Ilava, z ktorého by sa podľa neho postupne mohlo stať jedno z najvýznamnejších odvetví slovenského priemyslu. Najbližšie zasadnutie vlády bude v piatok a venovať sa bude automobilovému priemyslu.„Do 9. júla očakávame podpis dohody so Spojenými štátmi o clách. Nie som až taký optimistický, to môže mať obrovský dopad na automobilovú produkciu na Slovensku a súvisiace výroby,“ podotkol Fico. Do konca roka má vláda naplánované ešte štyri výjazdové rokovania, ktoré budú v auguste, septembri, októbri a v novembri.