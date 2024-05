Ficova vláda sa správa ako proruský agent, Dostál kritizuje poskytnutie dočasnej ochrany pre Arťoma Marčevského (video)

2.5.2024 (SITA.sk) - Vláda SR sa správa ako proruský agent a postupuje v prospech Putinovho Ruska. Uviedol to pre agentúru SITA Ondrej Dostál SaS ) v reakcii na medializovanú informáciu, že Slovensko poskytlo dočasnú ochranu pre Arťoma Marčevského. Ficova vláda odmieta pomáhať Ukrajine a vyjadruje sa proti nej aj na úrovni Európskej únie . Stáva sa nedôveryhodným partnerom pre západné inštitúcie. Spravodajské služby západných krajín už nezdieľajú s nami všetky informácie. Naši európski partneri nás nepozývajú na všetky stretnutia a toto len do toho zapadá, že poskytneme dočasnú ochranu osobe, ktorá je podozrivá z proruskej činnosti v Českej republike (ČR) a ktorú sa ČR chystala vyhostiť,“ uviedol Dostál.Podľa informácií, ktoré uverejnil český denník idnes.cz, je Arťom Marčevskij proruský ukrajinský politik a podnikateľ. Ten sa podľa českej vlády a spravodajských služieb spolu s ďalším politikom pomocou platformy Voice of Europe pokúšal ovplyvňovať politikov v niekoľkých európskych krajinách a niektorým z nich aj dával peniaze.Denník uviedol, že v čase zaradenia Marčevského na sankčný zoznam koncom marca sa už podnikateľ zdržiaval na Slovensku. Podľa uvedenej mediálnej správy mu malo slovenské ministerstvo vnútra udeliť dočasnú ochranu.Štatút dočasnej ochrany je na Slovensku na základe rozhodnutia Rady Európskej únie vlády SR poskytovaný odídencom z Ukrajiny do marca 2025.