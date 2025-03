Ficova vláda sľubovala pokoj. Vytvorila však podmienky pre daňových podvodníkov, tvrdí Grendel – VIDEO

Pokoj, bezpečie a profesionálne vládnutie

Viac sa darí daňovým podvodníkom

1.3.2025 (SITA.sk) - Vďaka udalostiam posledných týždňov padol mýtus o súčasnej vláde, že síce kradne, ale aspoň vie riadiť štát. Povedal to opozičný poslanec Gábor Grendel hnutia Slovenska v rozhovore pre agentúru SITA.„Myslím si, že parlament, ktorý takmer rok nemá predsedu, alebo ktorý sa nevie zísť, pretože koalícia si nie je istá, či dokáže vôbec otvoriť schôdzu a schváliť zákony, tak o takejto koalícii sa určite nedá povedať, že by dokázala riadiť štát,“ poukázal Grendel.Dodal, že riadenie štátu je práve o tom, že vláda predkladá návrhy zákonov do parlamentu a parlament tie zákony prijíma. Podľa neho padol mýtus aj o tom, že táto vládna koalícia síce kradne, ale myslí na ľudí.„V čom myslia na ľudí, keď sľúbili, že budú lacnejšie potraviny, lacnejšie energie a že zvýšenie DPH je červená čiara a pritom v realite ani energie, ani potraviny nie sú lacnejšie, zvýšili DPH, ľudia sa majú horšie, ale oni so zdvojnásobili platy,“ poukázal.Súčasná koalícia postavila podľa neho svoju predvolebnú kampaň na tom, že bude profesionálne vládnuť, na Slovensku bude pokoj a bude tu bezpečne. Realita je však taká, že ani nevládne profesionálne, ani nie je pokoj a nie je tu ani bezpečnejšie, pretože zmeny v trestnom zákone bezpečnosť skôr znížili, povedal.„Áno, na papieri máme dnes možno menej trestných činov, ale prečo? Lebo v novele trestného zákona nastavili niektoré parametre trestných činov tak, že prešli do priestupkov. Čiže áno, je menej trestných činov, ale je viac priestupkov,“ hovorí Grendel.Na Slovensku sa po schválenej novele trestného zákona podľa neho viac darí daňovým podvodníkom, ktorí urobia podvod do 20-tisíc eur, lebo vedia, že sa im to oplatí. Darí sa aj drobným zlodejom, lebo vedia, že keď ukradnú tovar do 700 eur, tak sa im nič nestane.Grendel ďalej podotkol, že ak by sa aj koalícia nejako medzi sebou dohodla a situácia by sa upokojila, bolo by to iba vďaka tomu, že poslancov – rebelov upokoja tým, že im dajú funkcie.„Čiže o tomto nie je to o žiadnych princípoch, nie je to o žiadnych hodnotách. Je to len o flekoch a keď tie fleky dostanú, tak všetko pôjde hladko ďalej,“ skonštatoval.Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify