Ficova vláda zatajovala dôležitý list od Európskej komisie. Koalíciu odhalila samotná europoslankyňa Beňová

Koalíciu odhalila aj Beňová

Najväčšie rozdelenie od vzniku Slovenska

O existencii listov informovala ministerstvo

27.2.2024 (SITA.sk) - Vláda Roberta Fica Smer-SD ) zatajovala dôležitý list od Európskej komisie . Tvrdí to opozičná poslankyňa Veronika Remišová hnutie Slovensko ). Poukazuje na to, že Európska komisia Slovensku pred dvoma týždňami poslala dôležitý list, v ktorom nás varovala pred nebezpečnou novelou Trestného zákona a zároveň žiadala od vlády viaceré vysvetlenia v súvislosti s touto novelou.„Bolo zvláštne, že nám niekoľko týždňov jednotliví ministri tvrdili, že listy z Európskej komisie neprišli, nevideli ich, nevedia o ich existencii. Nejde pritom o hocijaké lístočky od frajerky, ale o kľúčovú komunikáciu, od ktorej závisia miliardové straty pre našu krajinu,” povedala Remišová. Vrchol absurdity podľa nej je, že vládnu koalíciu nakoniec odhalila ich vlastná europoslankyňa Monika Beňová , ktorá v Európskom parlamente priznala, že listy Európskej komisie úradníkom Roberta Fica doručené boli.„Tí sa neobťažovali ani splniť si základnú poštársku úlohu - rozposlať listy na ministerstvá a zabezpečiť od nich kvalitné odpovede. Radšej celé týždne klamali ľudí, že žiadny list neprišiel,“ poukazuje Remišová.Poslankyňa pripomenula, že Fico sľuboval, že prinesie po voľbách pokoj a odbornosť. Zatiaľ však podľa nej priniesol len najväčšie rozdelenie od vzniku Slovenska a chaos pri riadení štátu.Remišová kritizuje, že úradníci Smeru-SD na úrade vlády nevedia celé týždne preposlať dôležitý list z jedného úradu na druhý. Ako ďalej povedala, úrad vlády sa už raz vyznamenal koncepciou strategickej komunikácie Slovenskej republiky, ktorá je paškvilom plným gramatických chýb a preklepov a dokument kritizovali aj vlastní ministri koalície.„Chcem vyzvať Roberta Fica a jeho koalíciu, aby sa venovali tomu, za čo sú kráľovsky platení, veď si zvýšili platy o tisíce eur mesačne. Zároveň ho žiadam, aby zverejnil odpovede, ktoré posielajú po týždňoch nečinnosti do Bruselu, pretože jeho lajdáckosť a neschopnosť môže Slovensku spôsobiť miliardové škody,” uzavrela Remišová.Europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová povedala, že ministerstvo spravodlivosti musela informovať o existencii listov z eurokomisie, ktoré by bez nej nemalo k dispozícii. Ide podľa nej o chybu na domácej pôde, keďže národný orgán dokumenty neposlal na ministerstvá.„Chcem povedať, že chyba je aj na strane Slovenskej republiky, pretože naša národná autorita tieto vaše listy a dotazy vôbec neposlala na ministerstvá,“ povedala Beňová podľa portálu Euractiv.sk na europarlamentnom výbore.