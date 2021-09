Ficove vyhrážky občianskymi nepokojmi považuje premiér Heger za drzosť

Obetavosť ľudí v prvej línii

28.9.2021 - Správa o stave Slovenskej republiky, ktorú v utorok v Národnej rade SR (NR SR) predniesla prezidentka Zuzana Čaputová, pravdivo popísala realitu.Na tlačovej konferencii to povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO). „Prezidentka pravdivo vystihla, v ktorých oblastiach sme ako vláda zlyhali a kde sme naopak zaznamenali úspechy," uviedol premiér.Ocenil, že Čaputová v prejave vyzdvihla obetavosť ľudí v prvej línii boja proti ochoreniu COVID-19, očistu spoločnosti od mafie či reformy smerujúce k zvýšeniu kvality života ľudí. „Som rád, že sa zhodujeme aj v otázke nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní. Cenný bol aj jej postreh, že pandémia vyvolala u ľudí strach a následne aj hnev, čo žiaľ, niektorí začali politicky zneužívať,"Premiér ďalej povedal, že vyhrážky občianskymi nepokojmi zo strany expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) považuje za drzosť a opovážlivosť.Dodal, že občianske nepokoje a chaos sú v jeho záujme, pretože je to „líder zloby a rozvratu, ktorý zo Slovenska neurobil sociálny štát, ale krajinu, v ktorej malá skupina beztrestne bohatla na jej okrádaní.Premiér pripomenul Ficovi napríklad jeho bývanie v byte daňového podvodníka a povedal, že nezabudol na mnohé veci, ktoré ako premiér robil počas svojich vlád. „Jeho súčasné skutky ukazujú, že hucká občanov voči pokoju, poriadku a rozvahe, ktoré nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme riešili pálčivé problémy od pandémie až po následky tejto krízy, ktorým čelí celý svet,“ povedal.Heger zároveň dodal, že súčasné zvyšovanie cien energií je aj výsledkom zablokovania cien energií na 15 rokov, ktoré sú výsledkom predošlých vlád.Premiér priznal, že Slovensko zažíva ťažké časy, potrebuje však pokoj, rozvahu, obetavosť, statočnosť a jednotu.„Toto sú vlastnosti, ktoré nás vždy v ťažkých časoch udržali nad vodou napriek tomu, že sa vždy našli ľudia, ktorí nás chceli ťahať pod vodu. Fico mal trikrát možnosť urobiť zo Slovenska úspešnú krajinu, svoje možnosti ale premrhal,“ zdôraznil Heger.Ubezpečil Slovákov, aby sa nebáli a zdôraznil, že spravodlivosť je dôležitý atribút pre každú spoločnosť, a preto treba túto cestu podstupovať ďalej a priviesť Slovensko do úspešného cieľa. Dodal, že súčasná vláda bude pracovať nielen na spravodlivosti, ale aj na rozvoji Slovenska, čomu majú pomôcť aj peniaze v rámci Plánu obnovy a odolnosti.