Ficovej vláde nestačilo ani osem mesiacov k naštartovaniu čerpania nových eurofondov

Čerpanie dosiahlo podiel 0,03 %

Jednotlivé programy Slovenska

Spolufinancovanie na nulovej úrovni

6.7.2024 (SITA.sk) - Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v súčasnom programovom období 2021 - 2027 sa stále riadne nerozbehlo, hoci z neho uplynulo už tri a pol roka. A to napriek pribúdajúcim výzvam a vyplácaniu zálohových platieb prijímateľom.Terajšej vláde Smeru SNS k naštartovaniu reálneho využívania nových eurofondov nestačilo ani osem mesiacov pri moci. Nepodarilo sa to ani súčasnému vedeniu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) , ktoré čele s Richardom Rašim Hlas-SD ) eurofondy centrálne koordinuje.So zdĺhavým začiatkom čerpania európskych peňazí v prvých rokoch programových období Slovensko zápasí dlhodobo od vstupu do EÚ v roku 2004. Podľa informácií Ministerstva financií SR , ktoré je platobným orgánom pre eurofondové programy, z celkového záväzku programového obdobia 2021 - 2027 boli zo zdrojov EÚ k 30. júnu schválené prostriedky vo výške zhruba 4,24 mil. eur.Z celkovej sumy v objeme 12,8 mld. eur čerpanie dosiahlo podiel 0,03 %. Týka sa to zatiaľ stále iba cezhraničného regionálneho programu Interact IV, v ktorom využitých 4,24 mil. eur znamená podiel takmer 9,5 % z pridelených 45 mil. eur.V hlavnom Programe Slovensko s alokáciou eurozdrojov takmer 12,6 mld. eur a v ďalších troch menších programoch v kolónkach o čerpaní aj ku koncu prvého polroka stále výstražne svietila nula. V troch programoch Európskej územnej spolupráce a v programe Rybné hospodárstvo je k dispozícii spolu 201 mil eur.Program Interreg Slovensko - Česko má alokáciu z peňazí EÚ vyše 85 mil. eur, Interreg Slovensko - Rakúsko 55,5 mil. eur, spomínaný Interact IV 45 mil. eur a Rybné hospodárstvo viac ako 15 mil. eur. Podľa ministerstva financií do konca roka 2025 treba z nových eurofondov vyčerpať podľa pravidla n+3 na základe stavu ku koncu júna spolu takmer 1,55 mld. eur.Je to viac ako 12 % z celkovej alokácie. Z toho v Programe Slovensko ostáva do konca budúceho roka minúť zhruba 1,54 mld. eur.Aj v programovom období 2021 - 2027 bude podľa ministerstva investícií potrebné sledovať a dodržiavať minimálne úrovne čerpania prostriedkov, aby neprepadli. Povinná minimálna hranica čerpania sa uplatní prvýkrát práve v roku 2025.Domáce spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu má počas celého programového obdobia 2021 - 2027 dosiahnuť spolu 2,38 mld. eur, z toho v Programe Slovensko 2,35 mld. eur. Národné spolufinancovanie bolo zatiaľ na nulovej úrovni. Riadiacim orgánom Programu Slovensko je MIRRI, časť výkonu úloh delegoval na 10 sprostredkovateľských orgánov.Sú to ministerstvá dopravy, práce, životného prostredia, školstva, hospodárstva, zdravotníctva a vnútra, ako aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) , Úrad vlády SR v oblasti podpory pre marginalizované rómske komunity a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre výkon kontroly verejného obstarávania.