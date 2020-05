Ficovi nedôveruje už tretina voličov Smeru, stranu môže ešte oslabiť aj odchod Pellegriniho

Plece pri pleci

4.5.2020 - Rozdiel v miere dôveryhodnosti medzi súčasným premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a bývalým predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD) nemusí byť taký významný, ako sa javí.Pre agentúru SITA to povedal sociológ Martin Slosiarik pri komentovaní čísel dôvery v prieskume Focusu pre TV Markíza, v ktorom Pellegrini dosiahol dôveru 55 percent a Matovič 48 percent opýtaných.„Keď započítate interval spoľahlivosti, nemusia byť tak ďaleko od seba a sú plece pri pleci,“ zhodnotil Slosiarik. Televízia prieskum zverejnila v nedeľu 3. mája. Konal sa od 15. do 17. apríla sa zúčastnilo sa na ňom 1 016 respondentov.Slosiarik uviedol, že okrem ľudí, ktorí majú nejakú stranícku preferenciu, v populácii je podľa prieskumu Focusu približne 35 percent ľudí, ktorí sa deklarujú ako nevoliči alebo nerozhodnutí.„V tejto skupine ľudí má podstatne lepšiu pozíciu Peter Pellegrini v porovnaní s Igorom Matovičom. Konkrétne Pellegrini má dôveru 53 percent a Matovič len na úrovni 31 percent,“ priblížil dôvody, prečo Pellegrini skončil v prieskume lepšie ako Matovič.Ďalším dôvodom úspechu Pellegriniho je, že má lepšiu pozíciu aj medzi voličmi koaličného hnutia Sme rodina. V tejto súvislosti sociológ pripomenul, že časť voličov Sme rodina v minulosti volila Smer-SD.Pellegrini sa v prieskume ukázal ako najsilnejší medzi voličmi Smeru-SD, čo je podľa Slosiarika významná skupina voličov. Dôveru mu vyjadrilo 96 percent voličov strany, štyri percentá mu nedôverujú. Predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi podľa prieskumu dôverujú približne dve tretiny voličov a tretina voličov Smeru-SD mu nedôveruje.Pellegrini sa predčasom vyjadril, že sa pokúsi zabojovať o kreslo predsedu Smeru-SD. O predsedovi budú rozhodovať funkcionári strany, nie voliči. Ak by Pellegrini opustil Smer-SD a založil by vlastnú stranu, podľa Slosiarika by mohol výraznejšie oslabiť Smer-SD.„Môžeme to očakávať. Predpokladám, že by neodišiel sám, pravdepodobne, by so sebou potiahol aj ďalších ľudí,“ dodal Slosiarik.Z lídrov vládnych strán zaznamenal v prieskume najnižšiu dôveru 24 percent predseda Za ľudí Andrej Kiska. „Strana nedopadla v parlamentných voľbách podľa očakávaní, To mohlo negatívne ovplyvniť dôveru, ale rozhodujúci faktor je, že krátko po voľbách Andrej Kiska odišiel z politického života. Ide o sklamanie aj pre časť jeho vlastných voličov,“ uzavrel sociológ.Kiska sa necelé dva týždne po parlamentných voľbách stiahol z politiky pre zdravotné problémy. Počas rokovaní o novej vláde ho zastupovala podpredsedníčka strany Veronika Remišová.Podľa zistení Focusu bola najdôveryhodnejšou politickou osobnosťou prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorej dôveruje 60 percent opýtaných. Druhý skončil volebný líder opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) a expremiér Pellegrini.Za ním nasledoval šéf víťazného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v parlamentných voľbách a súčasný predseda vlády Matovič.