Fidesz bude v predvolebnej kampani varovať pred migrantmi

Budapešť 30. augusta (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz spustí na budúci týždeň informačnú kampaň pred októbrovými komunálnymi voľbami, v ktorej bude varovať pred zámerom expremiéra Ferenca Gyurcsánya búrať hraničné zábrany. Informoval o tom v piatok v Budapešti hovorca parlamentnej frakcie Fideszu János Halász, ktorého citovala agentúra MTI.Hovorca povedal, že Fidesz chce v kampani upriamiť pozornosť na to, že Gyurcsány by zbúral hraničné zábrany, a že by vpustil do krajiny migrantov.dodal Halász, podľa ktorého Fidesz bude viesť svoju predvolebnú kampaň tradičnými spôsobmi, napríklad aj telefonicky.Voľby primátorov, starostov a poslancov miestnych zastupiteľstiev sa v Maďarsku konajú 13. októbra.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)