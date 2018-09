Fidesz chce presadiť uznesenie s odsúdením Sargentiniovej správy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 17. septembra (TASR) - Poslanci maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP predložia v pondelok parlamentu návrh uznesenia, ktorým odsudzujú správu o stave demokracie v Maďarsku schválenú Európskym parlamentom minulú stredu (12.9.) v Štrasburgu.Podľa denníka Magyar Idők sa v uznesení uvádza, že správa kritizujúca stav dodržiavania princípov právneho štátu v Maďarsku predložená holandskou poslankyňou EP z frakcie Zelených Judith Sargentiniovou je plná klamstiev a zavádzaní.Ďalej sa v uznesení, o ktorom by mal maďarský zákonodarný zbor hlasovať v utorok, pripomína, že vláda premiéra Viktora Orbána nedovolí, aby odobrali Maďarsku právomoc ochrany hraníc, pričom by namiesto maďarských vojakov a policajtov prišli do Maďarska strážiť vonkajšie schengenské hranice žoldnieri.O Sargentiniovej správe bude rokovať v pondelok aj Orbánov kabinet, ktorý má rozhodnúť o právnych krokoch Maďarska v tejto záležitosti.