Fidesz odmietol rokovať o začlenení Maďarska do Európskej prokuratúry

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 2. októbra (TASR) - Poslanci maďarskej vládnej strany Fidesz odmietli v pondelok v Budapešti na rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti dva návrhy na začlenenie Maďarska do Európskej prokuratúry (EPPO). Informoval o tom v utorok denník Népszava.Jeden návrh na výzvu maďarskej vláde ohľadne začlenenia krajiny do EPPO predložila opozičná strana Jobbik a druhý s podobným obsahom poslanci Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a Dialógu (Párbeszéd).Členovia výboru za Fidesz, ktorí sú vo väčšine, najskôr nechceli vôbec o tejto téme rokovať, napokon oba návrhy odmietli v rámci hlasovania.Maďarský minister spravodlivosti László Trócsányi 15. mája uviedol, že nepodporí vstup svojej krajiny do EPPO. Trócsányi to povedal na vypočúvaní pred parlamentným výborom pre európske záležitosti pred nástupom do nového vládneho cyklu.Ministerský kandidát vtedy pripomenul, že vlády Maďarska i Poľska považujú túto otázku za záležitosť suverenity, na základe čoho je zriadenie takejto inštitúcie v protiklade s princípom Európy národov.Ďalším problémom s prokuratúrou EPPO, ktorá by mala vzniknúť do roku 2021, je podľa jeho slov "nepremyslená a chybná" koncepcia tejto pripravovanej inštitúcie.Trócsányi vysvetlil, že jej funkciu už totiž plní jednak Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a jednak Eurojust, koordinujúci spoluprácu orgánov prokuratúr členských štátov Európskej únie.S vytvorením EPPO súhlasila vlani na svojom októbrovom zasadnutí v Luxemburgu Rada EÚ pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť. Európska prokuratúra bude vyšetrovať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Európskej únie a stíhať ich páchateľov.