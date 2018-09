Fidesz vyzval poslancov opozície v EP, aby odmietli správu o Maďarsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 11. septembra (TASR) - Maďarský vládny blok strán Fidesz-KDNP vyzval poslancov opozície v Európskom parlamente, aby v stredajšom hlasovaní odmietli správu vypracovanú holandskou poslankyňou Judith Sargentiniovou z frakcie Zelených, odsudzujúcu situáciu v Maďarsku.Uviedol to v utorok spravodajský server Infostart.hu, podľa ktorého výzvu europoslancom adresoval hovorca parlamentnej frakcie Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP) Lőrinc Nacsa." povedal Nacsa, politik menšieho vládneho subjektu.Poslanci EP za opozičnú Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) budú 12. septembra v Štrasburgu hlasovať za prijatie správy, ktorá odsudzuje situáciu v Maďarsku. Na Facebooku to v pondelok oznámil europoslanec za MSZP István Ujhelyi." uviedol tento ľavicový politik.Ďalšia opozičná strana, Demokratická koalícia (DK), podobný krok avizovala už minulú stredu (5.9.). Podľa DK totiž správa neútočí na Maďarsko, ale na politiku premiéra Viktora Orbána.Europoslanec Jobbiku Zoltán Balczó pre komerčnú spravodajskú rozhlasovú stanicu InfoRádió povedal iba toľko, že k správe sa vyjadrí v utorňajšej rozprave v Štrasburgu. Poslanec maďarského parlamentu za Jobbik Ádám Mirkóczki však vylúčil, že by europoslanci tejto strany prijatie kritickej správy o Maďarsku podporili.Poslanec EP za ochranársku stranu Politika môže byť iná (LMP) Tamás Meszerics konštatoval, že v správe nevidí nič, čo by jej vytýkal, avšak ešte o tom, či za ňu zahlasuje, nie je rozhodnutý.Benedek Jávor, europoslanec za stranu Dialóg (Párbeszéd), oznámil, že za prijatie uvedenej správy hlasovať bude.Podľa predmetného dokumentu, ktorý schválil Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) 25. júna, v Maďarsku existuje jednoznačné nebezpečenstvo vážneho porušovania základných európskych hodnôt, a preto je opodstatnené začať proti tejto stredoeurópskej krajine konanie podľa článku č. 7 Zmluvy o EÚ pre vážne porušenie princípov právneho štátu.