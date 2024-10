FIFA by mala potvrdiť Saudskú Arábiu ako hostiteľa MS v roku 2034, čelí však výzve ohľadom dodržiavania ľudských práv

Dodržiavanie práv

Problémy počas príprav na MS v Katare

Ďalšie možné zneužívanie

12.10.2024 (SITA.sk) - Už v decembri by mala Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdiť Saudskú Arábiu ako hostiteľa majstrovstiev sveta mužov v roku 2034, dostala však výzvu na nezávislé priebežné prehodnocovanie dodržiavania ľudských práv v krajine nádejného organizátora svetového šampionátu.Skupina ľudskoprávnych expertov spoločne so saudskoarabskými aktivistami zo zahraničia apelovali na FIFA, aby do zmluvy o organizácii MS zahrnula prehodnocovanie dodržiavania práv v priebehu príprav a klauzulu o možnom ukončení zmluvy. Podľa britského právnika Rodneyho Dixona nie sú prípustné žiadne výhovorky.„Nie sme však naivní. Úlohou FIFA nie je meniť svet, oni nie sú OSN ," uviedol Dixon. Poukázal tiež na porušovanie práv žien v krajine. „Existuje množstvo zákonov, ktoré ich prísne postihujú," pokračoval.Cieľom uvedenej iniciatívy je predísť problémom, ktoré priniesli prípravy na MS 2022 v Katare, kde prichádzalo k porušovaniu ľudských práv pracovníkov zo zahraničia, no dohoda s FIFA z roku 2010 na to nepamätala a v zmluve chýbala možnosť šampionát krajine odobrať.Uvedená výzva prišla krátko po tom, čo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) zamietlo žiadosť Saudskej Arábie o miesto v Rade pre ľudské práva na najbližšie tri roky.Organizácia Human Rights Watch v piatok poukázala na „závažné porušenia pracovných práv" voči migrantom, ktorí tvoria až 40 percent populácie kráľovstva. Saudská Arábia je jediným ašpirantom na zisk MS 2034.Projekty obrovskej výstavby potrebnej pre majstrovstvá sveta by mohli viesť k ďalšiemu zneužívaniu.„Ak sa FIFA zúfalo snaží dostať majstrovstvá sveta do Saudskej Arábie, prinajmenšom by mala presadiť dodržiavanie minimálnych limitov pre ľudské práva," dodal bývalý poradca FIFA pre otázky korupcie, švajčiarsky profesor Mark Pieth. FIFA zatiaľ nekomentovala situáciu verejne, avšak na svojej webstránke zverejnila dokumenty týkajúce sa kandidátov na organizáciu MS pre roky 2030 a 2034.