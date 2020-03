FIFA odporúča odložiť všetky medzištátne stretnutia, Slovensko čaká na verdikt UEFA

Povinné karantény

Situácia sa rapídne mení

14.3.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom a rušením rôznych ligových aj pohárových súťaží odporučila odložiť všetky medzištátne stretnutia naplánované na najbližšie týždne. Ak by Európska futbalová únia (UEFA) pristúpila na tento krok, týkalo by sa to aj slovenskej reprezentácie a jej boja o ME 2020 v play-off.Už 26. marca by totiž mali Slováci hrať proti Írom a v prípade úspechu by ich čakal o päť dní neskôr zápas na pôde úspešnejšieho z duelu Bosna a Hercegovina - Severné Írsko. Slovenský futbalový zväz (SFZ) už požiadal UEFA o odklad stretnutia.Verdikt v danej veci by mal padnúť pravdepodobne v utorok, na tento deň je totiž naplánované videokonferencia zástupcov národných zväzov s predstaviteľmi UEFA.Podľa FIFA by sa nemali konať marcové a aprílové medzištátne zápasy, aby sa "predišlo zdravotným rizikám a tiež situáciám potenciálneho neférového prostredia". Viaceré krajiny totiž vyhlásili povinné karantény pre osoby prichádzajúce zo zahraničia, hrozilo by tak, že národné tímy nebudú môcť hrať s najlepšími hráčmi a niektoré reprezentácie by prišli o väčšiu časť svojho A-tímu.Viaceré prípravné či kvalifikačné zápasy v nasledujúcich týždňoch už zrušili či odložili. Hrať sa napríklad nebude kvalifikácia o postup na MS 2022 v Ázii ani v Južnej Amerike. FIFA tiež rozhodla, že v najbližších dvoch mesiacoch by kluby nemali byť povinné uvoľniť svojich hráčov pre potreby národných tímov.Elitné futbalové súťaže v Anglicku, Španielsku, Nemecku, Taliansku aj Francúzsku už dočasne prerušili, týka sa to aj väčšiny ďalších krajín v Európe."Situácia naprieč celou planétou sa rapídne mení. Existuje mnoho obmedzení od jednotlivých vlád. Definitívny verdikt o konaní, odložení či zrušení zápasov je na ich organizátoroch," uvádza sa v stanovisku FIFA.