FIFA reagovala na obvinenia kritikou médií a bývalých zamestnancov

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a nástupca Josepha Blattera - Švajčiar Gianni Infantino. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 3. novembra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) reagovala na obvinenia vznesené voči prezidentovi Giannimu Infantinovi kritikou médií a bývalých zamestnancov. Infantino mal podľa dokumentov zverejnených prostredníctvom platformy Football Leaks ovplyvniť znenie novely Etického kódexu FIFA.uviedla v sobotu FIFA vo svojom stanovisku.Prezident FIFA mal podľa obvinení iniciovať viaceré zmeny v kritizovanej novele Etického kódexu, ktorá vstúpila do platnosti v auguste tohto roku. Vypracovanie novely pritom malo byť plne v kompetencii nezávislej Etickej komisie FIFA. Jedným z viacerých návrhov Infantina, ktorý sa premietol do konečnej verzie novely, je aj nutnosť súhlasu hlavného vyšetrovateľa FIFA so začatím predbežného konania voči funkcionárom podozrivým z korupcie.FIFA vo svojom vyhlásení uviedla, žeInformovala agentúra DPA.