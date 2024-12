FIFA sa ospravedlnila za zobrazenie mapy bez polostrova Krym

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) sa ospravedlnila ukrajinskej delegácii za to, že pri žrebe kvalifikácie MS 2026 zobrazila mapu krajiny bez Ruskom okupovaného Krymu. Polostrov v grafike, vysielanej počas žrebovacieho podujatia v sídle FIFA, nevyfarbili ako súčasť ukrajinského územia.





"Plne chápeme chúlostivosť tejto záležitosti. Hoci sa to stalo neúmyselne, úprimne ľutujeme všetky dôsledky, ktoré toto pochybenie spôsobilo," napísal šéf členskej asociácie FIFA Elchan Mammadov v liste, ktorý v nedeľu zverejnila Ukrajinská asociácia futbalu (UAF).Ukrajina je jeden z 54 národných tímov, ktorý v piatok v Zürichu zaradili do žrebovania európskych kvalifikačných skupín na MS 2026. Rusko, ktorému FIFA zakázala účasť v súťažiach pre vojnu na Ukrajine, od roku 2014 nelegálne okupuje Krym."Ste v poriadku vo FIFE? Mapu sme pre vás opravili a očakávame ospravedlnenie," neskrýval rozhorčenie hovorca ukrajinskej vlády Heorhij Tychyj. Mammadov odpovedal, že mapu poskytol externý dodávateľ a riadiaci orgán svetového futbalu tento incident prešetruje.Ukrajinu vyžrebovali do kvalifikačnej skupiny s Islandom, Azerbajdžanom a Francúzskom alebo Chorvátskom. Víťaz skupiny postúpi priamo na MS, ktoré organizujú Spojené štáty, Kanada a Mexiko. Druhý tím v poradí sa dostane do play off v marci 2026.FIFA i Európska futbalová únia (UEFA) zakázali ruským tímom účasť na medzinárodných súťažiach vo februári 2022 s odvolaním na očakávaný chaos, pretože niektoré federácie odmietajú hrať zápasy proti Rusku. Informovala o tom agentúra AP.